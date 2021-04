Cvijanović: Vrijeme pandemije traži akciju, a ne šarlatanstvo

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da su vremena pandemije virusa korona teška i da traže akciju, a ne šarlatanstvo.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da je on dobar domaćin i da je uvijek uz svoj narod kao što je bio na nedavnim protestima u tom gradu, predsjednica Republike je upitala kakav je to dobar domaćin koji hoda kroz masu bez maske, ocijenivši da te njegove riječi djeluje kao "mršavo i neubjedljivo pravdanje", te da je veza između tog skupa i gradonačelnika jasna.

"Gradonačelnik pokušava da objasni kako on stoji uz svoj narod time što epidemiološke mjere naziva lakrdijom, a to onda znači i da apele zdravstvenih radnika da prekinemo okupljanja smatra smijurijom. Ispada da zdravstveni radnici, koji bez predaha brinu o oboljelima od virusa korona, nisu uz svoj narod, ali gradonačelnik jeste. Pa, to je za svaku osudu", istakla je Cvijanović.

Navela je da gradonačelnikova izjava na tom skupu da on narodu šalje svoje srce i dušu, a ne mjere lijepo zvuči, ali onima koji su oboljeli i koji umiru od ovog opakog zla zvanog korona ne treba njegovo srce i duša, jer se jedino uzdaju u zdravstvene radnike koji uz njih bdiju.

"Džaba srce i duša gradonačelnikova kad trebaju respiratori, kiseonik, bolnički kreveti, vakcine. Bolje bi bilo da se probudi i lati se posla umjesto što pravi predstave. Ovo su teška vremena koja traže akciju, a ne šarlatanstvo. Pa, cijeli svijet se bori sa ovim zlom i da se tako može pomoći, našao bi se valjda još neki pametan državnik ili gradonačelnik na planeti da ponudi svoje srce i dušu i oduva koronu i sve druge probleme", naglasila je Cvijanović.

Ona je upitala da li ima neko u tom gradskom Kriznom štabu ko može da objasni gradonačelniku kako se možemo izvući iz ovog zla u kojem svaki dan gubimo toliko ljudskih života, pošto mu se mjere republičkog štaba ne sviđaju, a te mjere su iste kao i u svim drugim državama svijeta.