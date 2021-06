Cvijanović: Važno je da se Srpska i Srbija razumiju

TREBINJE - Predsjednik Republike Srpske Željke Cvijanović kazala je da je sastanak u Beogradu sa rukovodstvom Srbije o visokom predstavniku u BiH bio uspješan i kontruktivan i da je važno da se Srpska i Srbija razumiju.



Cvijanovićeva je istakla da je uvijek dobro da se razgovara sa Srbijom jer je dio svih procesa na Balkanu, bez koje ništa ne može da se desi.

Predsjednik Srpske je naglasila da je najviše zahvalna Srbiji za sigurnost koju građani Republike Srpske imaju zbog toga što je Srbija uspješna i stabilna zemlja.

"Srbija uspjeva da rješava svoje probleme, bilježi sjajne rezultate i podrška je razvoju Republike Srpske kroz zajedničke projekte i najviše sam zahvalna Srbiji, ne ni za taj novac, ni za projekte, već za sigurnost koju naši građani osjećaju zbog toga što je Srbija takva kakva jeste - stabilna, funkcionalna i uspješna država", rekla je Cvijanovićeva u Trebinju.

Ona je istakla da Srpska u Srbiji ima dobre sagovornike, počev od predsjednika Aleksandra Vučića, premijera Ane Brnabić i svih drugih i da je to ono što treba Republici Srpskoj.

"Koliko god bile teške teme kojima se mi bavimo, uvijek smo svjesni da Srbija ima takođe velike terete koje su joj drugi stavili", kazala je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o delegaciji Republike Srpske na sastanku u Beogradu, Cvijanovićeva je istakla da bi voljela da je bilo veće sinhronizacije u pripremi.

"Vidim da se opozicione partije žale što nisu bile pozvane zajedno sa vladajućim i to je bilo prvi put bilo tako", naglasila je Cvijanovićeva, te dodala da ih je mnogo puta prije toga zvala i da su bili zajednički sastanci, pa su rezultati uvijek bili isti.

Ona kaže da je htjela da čuje opozicione partije prije sastanka sa rukovodstvom Srbije, ali su svi izlazili u medije puno prije nego što su joj potvrdili učešće na sastanku u Beogradu.

To je, kaže Cijanovićeva, prilično neozbiljno i to nisu ozbiljne politike jer je riječ o pozivu na razgovor o strateški važnim, nacionalnim temama, koje su važne za opstanak i status jedne zajednice i odnos prema sadašnjosti, prošlosti i budućnosti.

"Smatrala sam da je važno da čujem njihovo mišljenje, ali se to pretvorilo u neki politički teren i nemam ništa protiv toga, ali pošto nismo to uspjeli uraditi u Banjaluci, uspjeli smo čuti ono što je važno u Beogradu i to nije loše jer je Beograd mjesto koje nas okuplja na svaki mogući način i tamo smo razmijenili o mišljenje o važnim političkim i ekonomskim temama", istakla je Cvijanovićeva.