Cvijanović: UKC primjer posvećenosti i dobre medicinske usluge

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je Univerzitetski klinički centar /UKC/ primjer dobre prakse, angažmana, posvećenosti i dobre medicinske usluge, koja se pruža pacijentima iz cijele Republike.

Cvijanovićeva je, nakon današnje posjete ovoj zdravstvenoj ustanovi, naglasila da se pokazala opravdanom odluka nadležnih institucija Srpske da planski razvija zdravstveni sektor, posebno vodeći računa o tome da u svakoj regiji postoji moderna savremena bolnica.

"Posebno je značajno sve ono što je preuzeto u cilju reorganizacije i prostora i službi UKC-a da bi se uhvatili u koštac sa izazovima pandemije, a da naši ostali pacijenti ne budu uskraćeni za potrebnu medicinsku pomoć", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, institucije Republike Srpske pokušavaju na svaki mogući način da ojačaju mogućnosti i UKC-a i bolnica širom Republike Srpske, znajući koliki je pritisak sada na njima.

"Mislim da se uspješno nosimo sa svim ovim izazovima, ali i dalje moramo da vodimo računa, da shvatimo da je pritisak na zdravstveni sektor ogroman i da je naša lična odgovornost ključna za poboljšanje situacije i smanjenje tog pritiska", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je izrazila zahvalnost rukovodstvu UKC-a i svim zdavstvenim radnicima, koji, kako je navela, predano rade na zbrinjavanju pacijenata vodeći računa o javnom zdravlju i o tome da svako dobije adekvatnu njegu.

"Svi naši zdravstveni radnici širom Republike Srpske zaslužuju svaku moguću pohvalu", poručila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske zahvalila je i UKC-u što je dio tradicionalne humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", koja ove godine ima za cilj da obezbijedi sredstva za uspostavljanje prve banke humanog mlijeka u Republici Srpskoj, ali i cijeloj BiH.

"U Srbiji postoje tri takve banke, a u Hrvatskoj jedna. Mi smo se uputili ka tom cilju, znajući da je to ogroman izazov. Želimo da Banjaluka i Republika Srpska budu mjesto gdje ćemo moći omogućiti majčino mlijeko svim onim bebicama kojima je to neophodno. To je cilj i zdravstvenog sektora, koji želi prijevremeno rođenim bebama da pruži veću šansu da prevaziđu probleme s kojima se nose", naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je zahvalila i Udruženju roditelja prijevremeno rođene djece "Mrvice", koji su inicirali uspostavljanje banke humanog mlijeka.