Cvijanović u Zvorniku obišla most koji spaja Srpsku i Srbiju

Дружење са кошаркашким надама Зворника, које се припремају за први, ревијални меч на новоотвореном терену у склопу Основне школе "Свети Сава". Хвала Влади Војводине на донацији у виду кошаркашког терена на којем ће, сигурна сам, прве кошаркашке кораке научити многи млади Зворничани.

A post shared by Жељка Цвијановић (@zeljka.cvijanovic) on Sep 24, 2020 at 5:12am PDT