Cvijanović: U narednom periodu važan projekat zaštite oralnog zdravlja

Задовољство ми је што смо данас, у оквиру посјете Специјалистичком центру "Дентална клиника" Медицинског факултета у Бањој Луци, разговарали о имплементацији једног веома важног пројекта. Ријеч је о пројекту заштите оралног здравља трудница и дјеце предшколског узраста у Републици Српској, који ће у наредном периоду заједнички реализовати медицински факултети у Бањој Луци и Фочи.

A post shared by Жељка Цвијановић (@zeljka.cvijanovic) on Oct 1, 2020 at 3:16am PDT