Cvijanović: Stanari primjer uspješne lokalne zajednice

Stanari su veliko gradilište i primjer uspješne lokalne zajednice kaže predsjednica Republike Srpske. Ponosna je na sve što je zajedinčki urađeno za nešto više od pet godina. Realizovani su brojni projekti, a saradnja se nastavlja. Za pohvalu je i inicijativa lokalnih vlasti da pravljenjem poslovnih zona podstiče investitore.

"Svakako će ovo biti privlačno za one koji žele ovdje organizovati svoje poslovne aktivnosti, u infrastrukturnom smislu dosta toga je urađeno, ponosna sam što radi lokana vlast ovdje, imaju široku lepezu davanja. Nastaviće se saradnja sa repubčičkim vlastima, opština je uživala veliku podršku republićkih vlasti, to će ostati tako", rekla je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske.

Regionalni put prema Vitkovicima, samo je jedan od projekata, koji se zajednički nastavljaju. Dug je oko osam kilometara, a vrijednost radova je šest i po miliona maraka. Značajan je za mještane, regiju i Srpsku.

"Znači to povezuje i federalne opštine Tešanj i dalje Žepće i Maglaj sa Republikom Srpskom i najkraća komunikacija prema autoputu 9. januar", rekao je Goran Jerinić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Značiće puno jer to smo očekivali dugo godina i puno će nam značiti jer do sad je to bilo sve makadam", istakao je Milan Panić, mještanin.



Radiće se i na komunalnoj infrastrukturi. Lokalne vlasti su u završile prvu fazuradova na projektu vodosnabdijevanja, a predsjednica je obećala pomoć u nastavku.

"Da iz onoga granta od 35 miliona evra koji dobijaju po pitanju vodovoda i kanalizacije da će i opština Stanari, koja je uradila glavni projekat, revidovala, i da idemo dalje u realizaciju vodovoda", naglasio je Dušan Panić, načelnik opštine Stanari.

Posjeta predsjednice je podstrek za rad, ali i znak da smo opravdali povjerenje, kažu vlasti Stanara. Dodaju da svake godine oko 40 posto budžeta ulažu u kapitalne investicije, koji će poboljšati život mještana.