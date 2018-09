Cvijanović: Stalni nasrtaji na institucije Srpske s ciljem njene destabilizacije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je njen mandat na mjestu premijera bio obilježen velikim brojem izazova - od veoma loše finansijske situacije, poplava koje su odnijele kompletan godišnji budžet, problema sa tranšama MMF-a i doznačavanjem sredstava iz Sarajeva, ali da su najžešći i najbolniji bili nasrtaji opozicije na institucije Srpske s ciljem da zaustave njen život, a samim tim i njenih građana.

Cvijanovićeva je u intervjuu Srni posebno ukazala na situaciju koja je, kako kaže, bila više nego razočaravajuća za sve građane Srpske a to su pokušaji opozicije da blokira rad Narodne skupštine i to nekoliko puta na veoma ružan način, koristeći pištaljke, pa čak i čupajući mikrofone.

STALNI NASRTAJI NA INSTITUCIJE SRPSKE S CILJEM NJENE DESTABILIZACIJE

"Mi smo shvatili na vrijeme i ponosna sam što smo uspjeli obezbijediti stabilnost institucija, jer bez stabilnih institucija nema odbrane nadležnosti Republike Srpske, ne mogu se povećavati plate i penzije, ne može se graditi, uvoditi nova socijalna prava... Ništa to nije moguće ako vam institucije ne funkcionišu i upravo su zbog toga i postojali napadi i nastraji na institucije Republike Srpske i iz Sarajeva i od dijela međunarodne zajednice, ali, nažalost, i od ljudi koji su iz Republike Srpske, a bili su dio vlasti na nivou BiH, koji nisu razumjeli ili nisu htjeli da razumiju ili su previše mrzili pa nisu uspjeli da razumiju da su institucije prioritet jer one izvršavaju obaveze prema građanima", naglasila je premijer Srpske.

Ako institucije ne rade, ako se uništavaju, upozorila je Cvijanovićeva, onda građani nisu zaštićeni. "S toga sam uvijek govorila da su institucije broj jedan i ponosna sam što je Vlada funkcionisala u teškim vremenima kao jedna od najvažnijih institucija koja obezbjeđuje stvarni život građana preko budžeta i što smo uspjevali da prevaziđemo sve te prepreke sa kojima smo se suočavali", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je za vrijeme njenog mandata bilo mnogo izazova i cijeli taj period je bio težak, ali danas, kako kaže, ima razlog više da bude zadovoljna trenutnom situacijom jer je Vlada uspjevala postepeno da sve te probleme rješava.

KLJUČ USPJEHA U OTVORENOSTI VLADE ZA RAZGOVORE

"Mislim da je ključ svega u tome što sam odmah na početku mandata, kada su vremena bila izuzetno teška posebno finansijski, razumjela da treba da otvorimo Vladu za razgovore sa socijalnim partnerima, da oni moraju da budu sastavni dio odlučivanja, odnosno traženja rješenja, jer je to bio način prvo da razumiju u kakvoj se situaciji nalazimo ali i da pokažemo da ako smo zajedno onda nema problema koji ne možemo riješiti", istakla je premijer Srpske u intervjuu Srni.

Prema njenim riječima, taj period je bio period najotvorenije Vlade. "Svaki dan smo se sastajali, svaki dan je neka od grupacija bila u razgovoru sa nama, čak i onda kada to mediji nisu zabilježili, zajedno smo rješavali probleme i danas ove finansijske pobjede koje imamo rezultat su samo zajedničkog rada", rekla je Cvijanovićeva.

Ako se uporedi taj period od prije pet i po godina i danas, Cvijanovićeva kaže da je veoma zadovoljna činjenicom da je Republika Srpska stabilna i da nema više nikakvih problema, ali dok se do toga došlo uloženo je mnogo napora, truda, neprospavanih noći i veoma teških izazova, što je kompletnu Vladu, ali i socijalne grupacije još više motivisalo da rade.

"Upravo to zajedništvo dovelo nas je do toga da nam je Republika danas stabilna, uprkos nizu izazova sa kojima smo se susretali. Danas mi ne zavisimo ni od tranše MMF-a, niti od bilo čije dobre volje u Sarajevu da nešto uradi ili povuče neki potez", rekla je premijer Srpske.

Ona je naglasila da je Vlada sve vrijeme mandata funkcionisala kao tim, te da se bez dobrog tima ne mogu se postizati dobri rezultati. "Ima ljudi koji su se mnogo izložili u ovom mandatu, sebe dali u potpunosti, radili, hvatali ritam sa onim što sam željela da postignemo i bili odlični saradnici. Takođe, imate i neke ljude koji prosto po resorima kojima se bave nisu toliko izloženi i eksponirani po prirodi stvari, niti su sastavi dio svih odluka u smislu kreiranja određenih mjera i slično, ali smo svi bili jedan veliki tim, među nama je postojalo i postoji poštovanje, razumijevanje i odnos koji definitivno priliči jednoj takvoj instituciji kao što je Vlada, na šta sama veoma ponosna", naglasila je Cvijanovićeva.

MUP JE OSLONAC FUNKCIONISANJA SRPSKE I ZATO JE IZLOŽEN BRUTALNIM NAPADIMA

Na pitanje da prokomentariše činjenicu da je posljednjih godina Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ na čelu sa ministrom Draganom Lukačem bilo najčešće na udaru opozicije i izloženo veoma brutalnim i neutemeljenim optužbama, Cvijanovićeva je rekla da je MUP, kao jedan od najvažnijih stubova Srpske, institucija na koju se najviše atakuje upravo da bi se oslabila Republika Srpska.

"Različiti ljudi imaju različite motive ali svi oni koji atakaju na naš MUP u suštini žele da ga oštete, da umanje njegov značaj, a samim tim da oštete Republiku Srpsku, jer je MUP oslonac funkcionisanja i postojanja Srpske. Naša identifikacija sa nekim prošlim vremenima i onim što MUP treba da radi u budućnosti upravo su skoncentrisani u toj instituciji zbog čega su najžešći napadi sve vrijeme i išli prema MUP i oni su prisutni u kontinuitetu", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da su u tom smislu i kocipirane veoma negativne i neistinite priče o MUP-u, o navodnim paravojnim formacijama, militarizaciji i slično, te da su tako kreirane zahvaljujući Sarajevu, ali, nažalost, i srpskim predstavnicima u vlasti na nivou BiH stigle na međunarodnu scenu da bi se odatle vraćale kao bumerang.

"MUP je izložen stalnom pritisku - jedni su motivisani time da se dođe do reforme policije, da ne postoji policija Republike Srpske, a drugi nekim političkim dobitima, a ne razumiju da nema političkog dobitka ako oštetite svoju instituciju i svoj MUP", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je MUP izuzetno važna institucija, te da svi u Republici Srpskoj moraju uložiti i energiju i želju da ta institucija funkcioniše. "Ponosna sam na naš MUP s obzirom na činjenicu da su uspješno učestvovali u brojnim akcijama i međunarodnog i regionalnog i domaćeg karaktera, a posebno zato što su oni ti koji sada nose uniformu sa obilježjima Republike Srpske. Mi moramo imati poštovanja prema uniformi, jer ako niste znali da cijeniti uniformu koju je nosio borac Vojske Republike Srpske /VRS/, onda nije čudno što ne cijenite ni uniformu naše policije.

Nažalost, ima takvih ljudi, ali ja vjerujem u Republiku u kojoj se poštuje uniforma svih naših boraca VRS koji su je nosili i svih naših policajaca. Bez takvog uvjerenja i bez takvog odnosa prema svojim institucijama, prvo niste dobar građanin Republike Srpske, niste patriota i nemate dobre namjere. Suština je da mi sve naše institucije unapređujemo i pomažemo da one budu što bolje i na usluzi našim građanima i cjelokupnoj Republici, a stalno atakovati i pokušavati da te institucije srozavate nije dobar pristup. Ali uprkos svemu mi smo očuvali i očuvaćemo naš MUP i ponavljam - veoma sam ponosna na mnoga njihova dostignuća", naglasila je Cvijanovićeva.

OVE GODINE 125 MILIONA KM U OPTICAJU ŠIROM SRPSKE

Govoreći o radu Vlade za vrijeme njenog mandata, Cvijanovićeva je u intervjuu Srni istakla da je u tom periodu Vlada ušla u svaku lokalnu zajednicu, investirala i gradila, te da se sada, nakon jednog teškog perioda i teške finansijske situacije, došlo u situaciju da je ove godine 125 miliona KM u opticaju širom Srpske.

Ona je navela da je ponosna na finansijsku stabilnost koja se osjeti već od prošle godine. "Cijela 2017. je bila sasvim uredna, a 2016. je pokazivala dobre pokazatelje koji se još nisu vidjeli u stvarnom životu tako kao u 2017.", pojasnila je Cvijanovićeva.

Na pitanje da prokomentariše stalne tvrdnje opozicije da je Srpska pred kolapsom, bankrotom, da je prezadužena, da neće biti isplaćivane penzije i plate, da će klirinški dug biti iskorišćen za krpljenje budžetskih rupa i slično, Cvijanovićeva je rekla da je vlast obraćala pažnju na sve to što je opozicija govorila svih ovih godina vjerovatno bi se bavili samo time i gubila energiju koju je uložila tamo gdje treba - u svoje redovne aktivnosti da bi danas mogli reći ovo je Republika Srpska, ona je stabilna, budžet je likvidan, nema dugovanja ni prema jednom korisniku...

"Kada je riječ o prezaduženosti Republike Srpske, kako to tvrdi opozicija, nivo zaduženosti je od 38 odsto i mi smo među najbolji u regionu, ako ne i najbolji. A uglavnom je riječ o dugovanju koji smo vukli iz vremena krize, kao i kreditima iz vremena vlasti SDS i PDP kada su se oni zaduživali i sada nama ta dugovanja dolaze na naplatu.

Činjenica koja definitivno pobija sve njihove priče koje smo slušali godinama jeste da smo prošle godine povukli sredstva o ruskog klirinškog duga i držali sa strane 60 miliona maraka. Da smo bili u teškoj situaciji ili da je bilo potrebno, kako je to pozicija govorila, da krpimo budžetske krpe, mi bismo taj novac potrošili i ne bi čekao godinu dana da ga objedinimo sa drugim izvorima iz javnih ulaganja, investicijama, dodamo tome sredstva koja su došla iz Srbije i onda sve to plasiramo u izgradnju Republike. Prema tome, pale se u vodu sve te priče, a što je još važnije mi stalno unapređujemo situaciju u Srpskoj", naglasila je Cvijanovićeva.

Napomenuvši da su, uprkos pričama opozicije da plate i penzije neće biti isplaćivane, Cvijanovićeva je podsjetila da su svim zaposlenim od avgusta povećane plate, a da su penzije u više navrata povećavane i da njihovo ukupno povećanje iznosi oko 20 odsto.

Takođe, i ovogodišnji trendovi već pokazuju pozitivne projekcije za sljedeću godinu, te već postoji plan o redovnom povećanju penzija u januaru, a potom njihovo vanredno usklađivanje u aprilu koje će biti stvar dogovora i procjene finansijske sutuacije.

"Mi sada tačno znamo šta su naši ciljevi sljedeće godine, a to su da minimalna plata, koja sada iznosi 440 KM, mora da bude 500 KM, a najmanja prosječna 1.000 KM. To ćemo i ostvariti i to odgovorno tvrdim jer imamo dogovor sa svim grupcijama u društvu - sa sindikatom, poslovnom zajednicom, penzionerima...", najavila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila i da je Vlada kao rezultat boljeg finansijskog stanja uvela i mjeru materinski dodatak za nezaposlene porodilje u iznosu od 405 KM koji će dobijati 12 ili 18 mjeseci u zavisnosti da li je prvo, drugo ili treće dijete.

"Zbrinuli smo i demobilisane borce sa 65 godina starosti koji nemaju uslove ispunjene za penziju odnosno nisu ostvarili 15 godina osiguranog staža, koji će dobijati naknadu u visini najniže penzije a vremenom kada se konstituiše Skupština i Vlada to će biti pravo koje će biti zaštićeno i zakonom. Takođe, uveli smo i civilne invalidnine prvi put od kada postoji Republika Srpska i omogućeno je da naši civilna invalidna lica imaju naknadu od 100 KM. Sve to pokazuje da se krećemo naprijed i s toga nemam razloga da polemišem sa opozicijom jer smo mi usmjereni na neke druge stvari, a to su rezultati", istakla je Cvijanovićeva.

Što se tiče priče opozicije da Vlada ne ulaže u istočni dio Republike Srpske, Cvijanovićeva kaže da ih i tu demantuju agumenti. "Navešću samo primjer opštine Bratunac gdje sam nedavno bila i gdje smo uložili 140 miliona KM. LJudi su iskazali zahvalnost zbog izgradnje Doma zdravlja, mosta između LJubovije i Bratunca u koji smo zajedno sa Srbijom ulagali, ali taj most još nije profunkcionisao jer je nivo BiH bukvalno držao pod blokadom svu tu proceduru u vezi sa uspostavljanjem graničnog prelaza, ali biće i to riješeno, zatim obnavljanje putne infrastrukture u toj lokalnoj zajednici, izgradnja škole, fiskulturne dvorane, zdravstvene ustanove...

Ili primjer Istočnog Sarajeva. Meni je važnije šta mi kažu građani, nego opozicija. Građani kažu hvala što ste udahnuli život ovom gradu, sad nam dajete i novu dimenziju, pravite nam i pozorište, uradili ste nam trg, univerzitet, studentske domove... i što je najvažnije Bolnicu Istočno Sarajevo. Ili na području grada Zvornika završili smo put u Pilici, fiskulturnu salu u Branjevu, počinjemo gradnju fiskulturne dvorane u Karakaju...", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da ljudi odlično znaju ko je to sve napravio, sa njima stalno razgovara i zna koliko su zahvalni i koliko imaju emocija, poštovanja i razumijevanja da je od nemogućeg učinjeno moguće.

PODRŠKA INICIJATIVI ZA OBILJEŽAVANJE DANA ŽRTAVA NATO AGRESIJE

Govoreći o inicijativi koju su pokrenuli urednici i novinari Novinske agencijnj Republike Srpska - SRNA u vezi sa obilježavanjem dana žrtava NATO agresije na Republiku Srpsku, Cvijanovićeva je rekla da apsolutno prihvata i podržava tu ideju.

"To je bilo loše i teško vrijeme, koje je iza sebe ostavilo i teške posljedice po zdravlje i živote naših ljudi, pa čak i djece. O toj ideji sam već razgovarala sa određenim političkim grupacijama i svakako da taj datum treba odrediti i uvrstiti u kalendar značajnih događaja", istakla je Cvijanovićeva.

ŽENA NA VAŽNOJ FUNKCIJI U POLITICI IMA DODATNU DIMENZIJU - DA SE STALNO DOKAZUJE U POSLU

Na pitanje kako je kao prva žena premijer u Republici Srpskoj ali i BiH izdržala sve izazove sa kojima se suočavala tokom mandata koji je trajao oko pet i po godina, Cvijanovićeva kaže da to što je žena ima dodatnu dimenziju koja u nekim momentima može biti otežavajuća, ali i olakšavajuća okolnost.

"To što sam žena nije bilo prepreka, mada sam svjesna da postoji opterećenje te vrste ali to uvijek daje neku posenu pozitivnu dimenziju da se dodatno i dokazujete. Uvijek imate tu neku dodatnu odgovornost, možda nekada morate da radite i duplo više da pokažete svoju sposobnost da ste u stanju da držite ljude na okupu, da zajedno tražite rješenja i tragate za njima i na kraju da pokažete da ste jedna normalna i obična osoba koja privatni i politički život živi u i za Republiku Srpsku. Onda kada ljudi to shvate, nema nikakvih barijera", istakla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Navodeći da je naše društvo, ipak, i dalje tradicionalno i da je sigurno da ljudi imaju određene rezerve kada vide ženu na nekoj od najviših funkcija, Cvijanovićeva je istakla da ipak mora biti dovoljno otvorena i poštena i reći da, bez obzira na to što zna da duboko u mentalitetu našeg naroda postoji to nešto tradicionalno i konzervativno, nikada u razgovoru sa bilo kojom grupacijom nije osjetila neku netrpeljivost zbog toga što je žena, pa čak i sa onim grupacijama u društvu koje bi možda tradicionalno više voljele ili smatraju da im je primjerenije da razgovaraju sa nekim muškarcem na toj poziciji.

"Bez obzira na taj neki tradicionalni ili konzervativniji pristup, mislim da se te barijere na relaciji muško-žensko otklanjaju kada prvi put sjednete sa nekim da razgovarate i pokažate kakvi ste prvo kao čovjek, koliko sebe želite da date da se neki problem riješi, koliko sebe unosite u posao koji obavljate i tada sve barijere bukvalno nestanu. Neki ljudi su imali malo nepovjerenja na početku, a nakon godinu, dvije došli smo u situaciju da mi kažu 'svaka čast, mi Vama vjerujemo'. To su, ipak, neke prirodne stvari, svi znamo da smo na istom zadatku, da rješavamo probleme, jer morate imate odgovornost prema građanima", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da žene malo teže doživljavaju neke uvrede, udarci i slično, jer su emotivnije. "Ali kada shvatite da radite važan posao za Republiku Srpsku i za mnoge generacije koje će poslije doći onda kažete to je nebitno - vi radite svoj posao, pričajte, prljajte, vrijeđajte, a ja radim svoj, imam svoj cilj i svoj put i onda idem tim putem", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da joj je porodični život i obaveze na funkciji premijera bilo mnogo lakše organizovati s obzirom da ima odraslu djecu. "Teško bi mi bilo zamisliti neku ženu na ovoj poziciji da ima malu djecu ili djecu koja zahtijevaju punu pažnju u periodu odrastanja, puberteta i slično. Tu sam bila u prednosti jer imam odraslu djecu, velike sinove koji su već odavno svoji ljudi i taj život je lakše organizovati. Što s tiče mog supruga, uvijek smo oboje radili mnogo uz veliko razumijevanje i podrška, a kada je riječ o mojim roditeljima oni kao i svaki roditelj brinu za mene i moje zdravlje s obzirom da sam imala neke zdravstvene krize, čije sam posljedica 'vukla' neko vrijeme i normalno je da brinu kao što se i svi mi brinemo za svoju djecu bez obzira koliko imaju godina", rekla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Sve je to, kaže ona, nekako formatirano na način da svi razumijemo da je ovo važan posao i da treba svako da da svoj doprinos onoliko koliko to može i kao roditelj, i kao sinovi, i kao suprug i to tako funkcioniše.