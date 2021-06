Cvijanović: Srpska neće prihvatiti nametnuta rješenja

TREBINJE - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da Republika Srpska neće prihvatiti nametnuta rješenja i naglasila da je odgovornost za zakonodavstvo na lokalnim liderima, a ne na visokom predstavniku.



Cvijanovićeva je kazala da bi odlazak Incka trebao da bude kraj eksperimenta nad BiH koji nije dao rezultate već nekoliko decenija i da se domaći lideri u BiH pitaju i budu odgovorni za sve što se dešava.

- Odgovornost za zakonodavstvo i donošenje zakona i pravljenje ambijenta je na nama, nije ni na kakvom visokom predstavniku - rekla je Cvijanovićeva u Trebinju, komentarišući izjavu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da novi visoki predstavnik ne treba ni da dolazi u BiH ukoliko neće koristiti bonska ovlaštenja.

Ona je napomenula da se bonska ovlaštenja tumače kao nametanje nekih stvari i mijenjanja sistem, te kažnjavanja ljudi koji nisu po volji međunarodnoj zajednici.

- Mi nećemo nametnuta rješenja, već želimo dijalog sa našim partnerima u BiH i kada se ne slažemo zašto ne sjediti i pričati dok god se ne složimo oko nečega što bi trebalo da bude neka zajednička vrijednosti i cilj, a to da nam dođe neki neizabrani stranac i da nam on govori šta i kako treba da radimo i da nam uz to nameće zakone i da nas uz to kažnjava, to je neprihvatljivo - istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je ocijenila da je šansa EU i puta BiH ka EU definitivno stavljena na dugo čekanje, u hibernaciju apsolutno, s tim što će doći neki novi visoki predstavnik.

- Da je Incku stalo do toga da u BiH postoji neka evropska perspektiva on nikad ne bi rekao da treba da dođe neki visoki predstavnik koji bi koristio bonska ovlaštenja, koja su vrlo upitna, kao što je upitno sve što se dešava oko Savjeta za sprovođenje mira /PIK/" - poručila je ona.

Ona je rekla da je tačno da je visoki predstavnik dejtonska kategorija, ali da je tamo propisan njegov mandat.

- Jasno je da sve ono što nije adekvatna procedura njegovog izbora ili donošenje određenih stvari i akata koji nisu u njegovoj nadležnosti jeste sporno za Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da Srpska hoće da bude zrelo i odgovorno društvo i da se kreće ka EU bez prevara.

- A sada se krećemo sa prevarama i lažima. Hoćemo da tamo stignemo kao ozbiljni akteri, a ne kao neko kime će sve do pred kraj tog puta, ako bi se to i desilo, upravljati visoki predstavnik - dodala je ona.

Prema njenim riječima, ovo što Incko izjavljuje je samo jedna od mnogih ludosti i sva je sreća što ne predstavlja svoju zemlju, jer je to velika sramota za svaku zemlju.

Savjet za sprovođenje mira /PIK/ nedavno je za novog visokog predstavnika u BiH imenovao njemačkog diplomatu Kristijana Šmita, nakon ostavke Valentina Incka koji je na toj funkciji bio 12 godina.

U Beogradu je juče održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske i predstavnicima parlamentarnih stranaka u Srpskoj na kojem je razgovarano o spornom imenovanju novog visokog predstavnika u BiH.