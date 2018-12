Cvijanović: Srpska još jednom pokazala politički i demokratski kapacitet

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo što je Srpska i ovaj put pokazala puni kapacitet i uspjela odmah nakon izbora da konstituiše vlast, te poručila da će sve njene institucije zajedničkim snagama raditi na očuvanju političke i ekonomske stabilnosti.

"Narodna skuština je funkcionalna, već je počela da radi, očekujemo za nekoliko dana da imamo novu vladu, što je izuzetno važno. Izabrali smo delegate i pokazali da možemo da funkcionišemo i da brzo sprovedemo izborne rezultate. U svakoj državi to je izuzetno važno", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da taj proces ide mnogo sporije u drugom dijelu BiH, dodajući da je Srpskoj u interesu da se i tamo stvari brzo dešavaju kako bi mogla da se izvede vlast iz dva entiteta na nivo BiH, te da se dalje nesmetano funkcioniše.

Cvijanovićeva kaže da ima mnoga očekivanja, kao što je imala i ranije na poziciji predsjednika Vlade Srpske.

"Sigurno ćemo moći da se krećemo dalje i u političkom i u ekonomskom smislu. Politička situacija je takva da možemo da imamo funkcionalnost institucija, da smo stabilni. Oduvijek je to bio prioritet. Ako imate političku stabilnost, znači da imate nesmetan rad institucija, a institucije moraju da rade nesmetano da biste mogli da izvršavate svoje obaveze prema građanima", rekla je Cvijanovićeva večeras za RTRS.

Zbog toga je, naglasila je Cvijanovićeva, važno imati isprofilisanu političku strukturu koja upravlja procesima, ali i preko te strukture i većine kojom ona raspolaže, garantovati stabilnost institucija, odnosno redovnost izvršenja svih obaveza.

Ona je navela da Republiku Srpsku u ekonomskom smislu čeka još mnogo izazova, ali da je zadovoljna stanjem u kojem ostavlja budžet novoj vladi.

"Budžet je mnogo stabilniji i ne može se porediti sa onim koji sam ja imala kada sam postala predsjednik Vlade zato što su to bila teška, izazovna i nestabilna vremena. Nosili smo se još sa posljedicama ekonomske krize, mnogo procesa je bilo otvoreno. Danas Republika ide sigurnijim korakom naprijed, a da bi nastavila, morate da imate poboljšanu finansijsku sliku i ona jeste poboljšana. Ali, to nije kraj onoga što želimo da postignemo", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je danas imala priliku da razgovara sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i mandatarom za sastav nove vlade Radovanom Viškovićem o mjerama koje treba preduzeti.

"Stalno razgovaramo o tome koje mjere treba preduzimati. Ima mnogo tih mjera, vidjećete i u ekspozeu mandatara, odnosno budućeg premijera, da će tamo biti fokus na ekonomskim kretanjima i aktivnostima koje ćemo nastaviti da radimo s obzirom na to da smo mnogo toga započeli. Ali, biće i nekih novosti", najavila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je važno da svi sa svoje pozicije sa koje će raditi doprinesu zajedničkom rezultatu.

"I biće tako. Srpski član Predsjedništva BiH sa svoje strane, ja kao predsjednih Republike sa svoje strane i Vlada koja će uživati našu podršku. Zajedno ćemo raditi, ali namjeravam da pokrenem neke programe kao predsjednik Republike da bi sve to zajedno dalo rezultat koji će značiti bolju, jaču stabilniju, prosperitetniju Srpsku. Ima mnogo stvari na koje još treba obratiti pažnju. Moramo ići krupnijim koracima naprijed", smatra Cvijanovićeva.

Na pitanje koje je najvažnije ciljeve postavila pred Viškovića, Cvijanovićeva je rekla da su kroz razgovore i politike rekli da je to - više radnih mjesta.

"Moramo da se ozbiljnije posvetimo nekim problemima koji su pokazali da nas koče i da eventualno mogu da blokiraju naše kretanje naprijed. Najavila sam da mi je važno da počnemo sa nacionalnim programom demografske obnove. Mora da postoji novi odnos prema mladima, njihovim potrebama i šansama za zapošljavanje. Da bismo to sve uradili i pokretali neke aktivnosti treba da imamo Vladu sa svim svojim mjerama. Očekivanja su da se zadrži stabilnost, da smo funkcionalni, da možemo da utvrdimo prioritete i da ih realizujemo", kaže Cvijanovićeva.

Ona je najavila da će biti mnogo gradnje infrastrukture i u energetskom sektoru.

"Postoji puna opredijeljenost mandatara i ljudi za koje znam da će biti u vladi da se ide na taj način. Imamo podršku srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika. On daje dodatni podsticaj svim našim kreacijama. Mi smo zajedno na istom zadatku i moja je obaveza da obezbjeđujem jedinstvo te vrste", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da želi da institucije Republike Srpske govore jednim glasom, a da njeni predstavnici na nivou BiH znaju kako treba da djeluju.

"Znaće i ovaj put. Dakle, da sarađuju sa institucijama svoje Republike odakle su došli i na čijoj teritoriji su bili u izbornom procesu. NJihova odgovornost je prevashodno prema građanima Srpske, a to znači prema institucijama, jer one održavaju funkcionalnost i život cijele Republike. Kada postavljamo ciljeve i prioritete, onda to zajednički radimo. Na to sam veoma ponosna", rekla je Cvijanovićeva.