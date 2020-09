Cvijanović: Srpska i Srbija zajedno - nikada na štetu drugih

View this post on Instagram

Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, изасланик предсједника Републике Србије Александра Вучића и министар одбране Александар Вулин уручио је предсједници Републике Српске Жељки Цвијановић реплике ратних застава јединица Војске Републике Српске.

