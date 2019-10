Cvijanović: Srpska funkcioniše dobro uprkos Sarajevu

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da uslovljavanje iz Sarajeva u vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH pokazuje da oni samo traže razlog da nešto ne uspije, te izrazila zadovoljstvo činjenicom da, uprkos tome, u Srpskoj sve funkcioniše.

"Postoji politička većina, odnosno matematika postoji u parlamentu da se formira novi Savjet ministara BiH, ali opstrukcije dolaze iz Sarajeva, koje se odlučilo da postavi određene uslove. A kada postavljate uslove, onda ne tražite partnere, već razlog da nešto ne uspije", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je za "Sputnjik" rekla da su okolnosti u BiH prilično teške, ali da nju kao predsjednika Republike Srpske prvenstveno zanima kakve su prilike u Srpskoj.

"Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da su stvari dobre i da je malo toga što zapravo utiče na stvarni život u Republici Srpskoj, a dešava se u Sarajevu", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je ocijenila politički besmislenim uslovljavanje Godišnjim nacionalnim programom za NATO (ANP) iz Sarajeva, koje nisu sami smislili.

"To je uslovljavanje. Izmislite temu za koju znate da nema saglasnosti i onda je postavljate, navodno, kao neki uslov. Izaberete takvu temu gdje imate i formalno neku prepreku, zato što je, recimo, Narodna skupština donijela Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i vojnoj neutralnosti, koja se ne odnosi samo na NATO, već na bilo koji vojni savez, što pokazuje naše opredjeljenje. Dakle, to izaberete kao uslov i, naravno, to uradite uz podršku.Niste vi to sami smislili u Sarajevu", navela je ona.

Prema njenim riječima, to je pogrešna procjena ljudi u Sarajevu i dijela međunarodne zajednice, koji su pomislili da će SNSD učiniti bilo šta samo da dođe na vlast.

"Ako je blokada ključ njihovog funkcionisanja i života, evo okej - to je blokada. A što se tiče nas u Republici Srpskoj, nas interesuje prohodnost zakona, i to imamo. Interesuju nas veće penzije i plate - dešava se to i dešavalo se u prethodnom periodu, kada sam bila predsjednik Vlade", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je vlast u Srpskoj u koordinaciji sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom angažovana sa ciljem povećanja plata i penzija, održanja socijalnih davanja i dalje izgradnje Republike Srpske.

Na konstataciju da Dodik često pominje pravo na samoopredjeljenje i pitanje šta je crvena linija poslije koje bi se Srpska mogla odlučiti na takav korak, te da li bi Zapad to dozvolio, Cvijanovićeva je istakla da je pravo na samoopredjeljenje univerzalno, prepoznato u međunarodnim aktima i namijenjeno svima.

"Zašto je problem i strašna stvar kada se mi pozovemo na neko univerzalno pravo? Onda neki stranci reaguju i računaju šta će biti. Sve što mi u Republici Srpskoj radimo i budemo preduzimali nema veze sa prelaskom crvenih linija. Sve što Srpska i njene institucije budu radile ikada i što čine sada jeste u skladu sa Ustavom i zakonima, ima potpuni legitimitet i podršku. Dakle, narodna volja, stoji iza toga", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Srpska neće praviti nikakve greške i ishitrene poteze, već hoće da poštuje Ustav u kojem jasno piše šta je Republika Srpska.

"Ustav kaže da se zovemo Republika Srpska, da jesmo republika, da imamo svoje institucije, teritoriju, stanovništvo, svoju vlast tako postavljenu i na lokalnom i na republičkom nivou i da treba da sarađujemo i da odatle biramo nekoga na nivo BiH", precizirala je Cvijanovićeva.

Govoreći o deklaraciji SDA, Cvijanovićeva je ukazala da se i ovoj put pokazao neizbalansiran pristup međunarodne zajednice, koja bi odmah reagovala da je to učinila Republika Srpska.

Ona kaže da političko Sarajevo nastoji da pokaže da Dejtonski sporazum ne može funkcionisati, te da želi napraviti neku republiku iz njihovih snova.

"Takva republika da je mogla da opstane ne bi se ratovalo, ne bi bile tolike žrtve", dodala je ona.

Cvijanovićeva je rekla da je skeptik i da ne vjeruje da će SDA mijenjati svoje politike.

"Ali s druge strane, hoću da rezervišem pravo za građane Republike Srpske da i oni kreiraju svoje politike preko svojih političkih predstavnika. Zašto bi to pravo bilo dato tamo nekome, a nama bilo uskraćeno? Prema tome, svi ravnopravno", istakla je predsjednik Srpske.

Na pitanje koliko je situacija u BiH eksplozivna, Cvijanovićeva je rekla da je i to igra političkog Sarajeva, kojem ako se neko suprotstavi odmah idu strancima i pričaju - sad će rat.

"Nema rata, sav rat treba da se vodi političkim sredstvima i svodi na to da glasate za, protiv ili uzdržan", naglasila je ona.

Ona je rekla da BiH nije u fokusu nikakvih velikih sila i da se njome bave samo pojedinci koji su karijerno vezani, izdanci neke davne loze, starih administracija.

Cvijanovićeva je rekla da poštuje ulogu Rusije, koja principijelno brani Dejtonski sporazum, koja je spasila mnogo radnih mjesta u Srpskoj, ulaganjem doprinijela ekonomskom jačanju, a pri tome nije bilo nikakvog uslovljavanja.

Govoreći o nedavnom sastanku u Beogradu predstavnika političkih partija iz Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Cvijanovićeva je istakla značaj tog skupa, dodajući da je u vezi s tim bilo mnogo dezinformacija.

Ona je dodala da je opozicija iz Srpske nakon tog sastanka izjavama da je to bio skup neistomišljenika pokazala odraz nepoštovanja i potrebe da se pravdaju za odlazak u Beogradu.

Na pitanje da li je sa opozicijom u Srpskoj moguće postići minimalan konsenzus o ključnim nacionalnim interesima, Cvijanovićeva je odgovorila da je potrebno jedinstvo o strateškim pitanjima, ali da se ne treba iscrpljivati jer vladajuća struktura ima dovoljno političke podrške o čemu svjedoče i izborni rezultati.

"Mi radimo na tome da Republika Srpska bude jača, svjesnija sebe, organizovanija i samoodrživa", poručila je predsjednik Srpske.