Cvijanović: SNSD kao najjača politička partija potvrdila svoju poziciju

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da su protekli lokalni izbori potvrdili da je SNSD ostala pobjednička, dominantna i upečatljiva partija.

Cvijanović je rekla da je zadovoljna kako su lokalni izbori u BiH provedeni, s obzirom na složenu epidemiološku situaciju, kao i činjenicom da je SNSD, kao najjača politička partija, potvrdila svoju poziciju širom Republike Srpske i u Federaciji BiH u tri mjesta.

Ona je dodala da je, u globalu zadovoljna i činjenicom da je SNSD neka mjesta prvi put osvojio nakon mnogo godina, kao na primjer u Prijedoru.

Cvijanovićeva je naglasila da je za nju gubitak pozicije gradonačelnika u Banjaluci razočaravajuće, ali da je SNSD ostao pobjednička partija koja će imati većinu u lokalnom parlamentu.

Ona je rekla da je sindrom glavnog grada u kontekstu vladajućih partija koje su u nacionalnim vladama vrlo upečatljiv, te navela primjer da takve partije nisu na vlasti u Austriji, Poljskoj, Velikoj Britaniji.

"Nije to neuobičajena stvar, jer neka vrenja i izbacivanje nekih novih političkih figura su stvari koje se obično dešavaju u velikom gradu", dodala je ona.

Cvijanović je istakla da je zadovoljna onim što je SNSD zajedno sa svojim koalicionim partnerima dao Banjaluci u proteklim godinama.

"Banjaluka je bila jedna varoš, a postala je glavni grad Republike Srpske, administrativni centar, vrlo konkurentan i primamljiv grad za život", istakla je ona.

Cvijanović je istakla da ta politika nije odbačena, jer postoji čvrsta skupštinska većina sastavljena od SNSD-a, koji je ostao politička partija broj jedan, zajedno sa koalicionim partnerima.

"Imamo sada politiku na dva terena i to ne bi trebalo da bude na štetu Banjaluke. Da je politika različita, to će se svakako vidjeti. Јedni su apsolutno zauzeli skupštinsku većinu, a drugi došli do pozicije gradonačelnika", navela je Cvijanović.

Ona je istakla da će ovo biti izazovno vrijeme posebno za Banjaluku, jer novoizabrani gradonačelnik nema skupštinsku većinu.

"Važno je obezbijediti da Banjaluka ne stagnira, a ja se bojim da bi mogla da stagnira i bojim se da gradonačelnik neće biti u stanju da izvrši ono što je obećavao", naglasila je ona za BHT1.

Cvijanović je naglasila da onaj ko obećava, dužan je i da to provodi, te ocijenila da tu neće biti dovoljno kompetentnosti i stručnosti da bi se omogućilo da Banjaluka dalje napreduje.

Cvijanović je rekla da primjećuje da federalni mediji "prilično troše" novoizabranog gradonačelnika Banjaluke navodeći ga na one teme koje su važne bošnjačkoj politici i da vidi da se on tu "prilično kliže".

"Da bi ste bili političar od formata i da se bavite određenim poslovima, morate biti zaokruženi i da se bavite svojim poslovima koji su dnevno operativni, a da razumijete i politički kontekst i da tome odgovorite. Da li će on to uraditi, do njega je", rekla je Cvijanović.

Prema njenim riječima, svako ko je izabran ima šansu i obavezu da izvrši ono na osnovu čega je dobio glasove.

"Ono što mora da postoji je čvrsta veza republičkih i lokalnih vlasti. Moramo zajedno da dalje krećemo", poručila je ona.

Cvijanović je ocijenila da je epidemiološka situacija izazvana virusom korona uticala na izlaznost na lokalnim izborima, kao i da kriza utiče i na rezultate izbora.

"Meni je ostala kao tužna politička činjenica, da smo poslije poplava 2014. godine, kada smo imali toliko problema i tako brzo kao vlast intervenisali, pomogli ljudima i privredi na različite načine, zaista smo reagovali brzo i dobro i bili pohvaljeni od svih, da to nije prepoznato u nekim opštinama za koje smatram da je trebalo da bude", rekla je Cvijanović, koja je i predsjednica Republike Srpske.

Prema njenim riječima, rezultati izbora ne mogu uticati na rad predsjednika Republike i da će i dalje postojati stabilnost Republike Srpske, jer građani zaslužuju razvijenu, stabilnu i mirnu Republiku.

Ona je rekla da zamjera što je Centralna izborna komisija imenovana na način kako je imenovana, što ljudi u inostranstvu nisu dobili materijale i slično, ali da je najvažnije šta se radi na dan izbora i da su birački odbori obavili svoj posao.