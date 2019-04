Cvijanović: SDS se plaši da će izgubiti karakteristiku pravog opozicionara

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je večeras da nema gorčine i ljutnje zbog odbijanja PDP-a i SDS-a da učestvuju u vlasti na nivou BiH sa SNSD-om, ali da je to štetno.

Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a, istakla je da je SNSD najmoćnija politička partija sa najboljim izbornim rezultatom, koja je zbog odgovornosti i svijesti o tome šta žele građani Srpske dala političku ponudu da sve političke partije iz Srpske imaju jedinstven nastup na nivou BiH.

"Nema gorčine i ljutnje jer je neko odlučio drugačije, ali mislim da je to štetno. Međutim, te partije su procjenjivale na svoj način i to ne sporim. Sigurna sam da to nije u skladu sa onim što očekuje veliki broj članstva te dvije partije koji je svjestan svih izazova, kao ni cijela Republika Srpska i naši građani koji žele jedinstvo i zajednički nastup", ocijenila je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona smatra da je besmislena konstatacija SDS-a da ova stranka ne može prihvatiti principe koje su definisali SNSD, HDZ i SDA, jer su oni još sa tim strankama u vlasti i sa njima su usaglašavali različita pitanja.

"Mislim da je riječ o unutrašnjoj priči u kojoj SDS ima strah da bude sa SNSD-om, plašeći se da će na taj način izgubiti karakteristiku pravog opozicionara, ali nivo BiH ima izazove koje nemamo na nivou Srpske gdje nosite odgovornost za neke procese za koje vam nije važno Sarajevo. Tamo bi zbog složenosti situacije bilo politički mudro da smo zajedno u predstavljanju politika Republike Srpske i mislim da time ništa ne bi izgubili od toga da li su opozicija", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da SNSD-u nije nikakva nužda da ponudi opozicionim partijama da zajedno formiraju vlast na nivou BiH, jer oni imaju dovoljno kapaciteta za većinu, ali su smatrali da je to politički korektno i zrelo.

Cvijanovićeva je istakla da se sa formiranjem vlasti na nivou BiH odugovlači, jer SDA precjenjuje važnost formiranja vlasti za SNSD.

"Oni misle da mi samo o tome razmišljamo, što nije slučaj. Smatramo da vlast treba formirati, jer su bili izbori na kojima smo pobijedili i jer bi bilo dobro da se stvari u Sarajevu postave na pravi način. To bi bilo dobro za Srpsku, a oni žele sve suprotno tome. Oni žele da skrate vrijeme u kojem će SNSD biti na vlasti u Sarajevu. SDA se boji i za sebe i pokušava uključiti još nekog bošnjačkog partnera", navela je Cvijanovićeva.

Ona smatra da ovakva situacija može beskonačno dugo trajati, a može se razriješiti i sutra ukoliko bi postojala politička volja, koju ona ne vidi.

"Što duže traje više pokazuje da BiH nema kapacitet i kredibilitet i da nije u stanju da se nosi sama sa sobom i za to im nije kriva Republika Srspka, to je kriza koju su oni prouzrokovali u Federaciji BiH", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da formiranje Savjeta ministara u nekim stvarima ne znači ništa jer Srpska ima autonomiju koja joj omogućava donošenje određenih zakonskih rješenja, kao i uređenje sistema u skladu sa pravom koje predviđa Ustav.

"Međutim, imate određene stvari koje su vezane za činjenicu da morate imati akciju organa na nivou BiH. Da li je riječ o aranžmanu koji ste ispregovarali sa nekom međunarodnom finansijskom organizacijom i koji treba da bude ratifikovan na nivou BiH ili je o nekoj drugoj aktivnosti gdje se zahtijeva da imate Savjet ministara da igra određenu ulogu u onome što rade entitetske vlade i tu se može vidjeti tačka moguće blokade", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da od političke stabilnosti zavise brojna inostrana ulaganja, ali da se time niko ne bavi jer je BiH svima u svijetu zanimljiva kao mjesto o kojem mogu da politički pričaju i na taj način opravdaju svoje prisustvo.

"To bilateralno rade (bave se pitanjem političke stabilnosti) određene ambasade koje pokazuju tu vrstu zrelosti i bile su veoma podsticajne za neke svoje ulagače, pa čak i u Republici Srpskoj", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je postala navika da se BiH posmatra kao zemlja nestabilne politike, u kojoj su ulaganja rizična.

"Znam određene članice EU koje su politički nestabilne pa niko nije rekao da tamo neće ulagati", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o sprovođenju Reformske agende, ona je rekla da Vlada Republike Srpske ima više od 80 odsto sprovedenih pitanja, da neka još radi, te da je i Vlada Federacije BiH dosta aktivno radila na tome, ali da se na nivou BiH niko ne bavi time.

"Reformska agenda je ovdje poslužila kao politički alat da, držeći nas da se bavimo ekonomskim, socijalnim ili infrastrukturnim pitanjima, zapravo ostvarujemo politički cilj, a to je da smo zajedno", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da u BiH ima veliki broj nedovršenih procesa i eksperimentalnih reformi, kao i loših rješenja kreiranih sa lošom namjerom.

Cvijanovićeva je istakla značaj toga da se u Republici Srpskoj preduzmu sve mjere i aktivnosti da se blokade koje se dešavaju u Sarajevu ne odražavaju na stvarni život.

Prema njenim riječima, na političke izazove, kao što je stalno atakovanje na institucije Srpske, na njene nadležnosti, značaj, potencijal i identitet, treba imati politički odgovor.

"Međutim, politički odgovor morate imati i na ekonomske i socijalne izazove, te mislim da je jako važno što smo u prethodnoj Vladi postigli stabilnu budžetsku situaciju i pokazali svoj kapacitet kao odgovorna Republika koja, mjesec dana nakon što se objave rezultati izbora, krene u formiranje vlasti i u roku od mjesec dana imate formiranu Vladu, te usvojen budžet i ekonomsku politiku", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da Republika Srpska sve to ima od decembra, dok FBiH i nivo BiH još nemaju.

"To pokazuje naš kapacitet i mi ga moramo čuvati. Kao predsjednik Republike, usmjerena sam na to da održavamo svoje jedinstvo ovdje i jako nam je važna uloga koju ima Milorad Dodik, kao predsjedavajući Predsjedništva BiH, jer znamo da u nesređenim odnosima u BiH predstavlja važnu polugu za Republiku Srpsku i sigurnost za naše institucije, koje, sa druge strane, i njemu treba da pomognu u odlučivanju", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je važno očuvati budžetsku stabilnost, kako bi Republika Srpska polako išla ka povećanju plata i penzija, te završavanju projekata i jačanju finansijske osnove.