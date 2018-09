Cvijanović: Rođena sam u Tesliću, ali sam veći Hercegovac od Vukote

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je predsjedniku SDS-a Vukoti Govedarici da se vrati u ovire kampanje, a ako baš želi da se bave porodicama, onda to nije njen izbor, već njegov, ali će biti tako.

"Za one koje njegova medijska služba naziva Bošnjacima iz moje porodice, moram reći da su službovali uz patrijarha Germana, a o Hrvatima za koje priča da su bili u hrvatskim formacijama, mogu reći da su ili umrli prije rata ili živjeli daleko od BiH. Možda da mu još pomenem, da među mojim precima ima i narodnih heroja po kojima škole i ulice nose naziv", rekla je Cvijanovićeva, koja je kandidat SNSD-DNS-SP za predsjednika Republike, na pitanje Srne da prokomentariše hajku koja se vodi protiv nje i njene porodice na društevnnim mrežama, a koju je pokrenuo medijski tim njenog protivkandidata Vukote Govedarice.

"Što se tiče njegovog ili mog odnosa prema stvaranju Republike Srpske ili naših porodica, i tu se ima štošta reći. Ja nisam dezerter, iako sam žensko, a Vukota jeste dezerter, iako je muško. Meni moj otac nije kupio stan u Novom Sadu i sklonio me od rata, iako je kao oficir Vojske Republike Srpske to mogao. Smatrao je da nije moralno da tuđu djecu vodi u rat, a da svoju sklanja. Vukotin otac je, s druge strane, smatrao da je moralno da on ne učestvuje u ratu i da još svoje dijete skloni od rata", naglasila je Cvijanovićeva.

Što se tiče Vukote Govedarice, Cvijanovićeva je istakla da je on trebalo da bude mobilisan još u martu 1994. godine i dijeli sudbinu stvaranja Republike Srpske zajedno sa svojim vršnjacima.

"Znači da sam ja, iako rođena u Tesliću, a cijeli rat provela u Prnjavoru, veći Hercegovac od njega, jer Hercegovci su časni ljudi koji ne bježe kad je teško. Vidim da sebe preporučuje za predsjednika Republike time što mu je u kuću dolazio sveštenik. Pa, i u moju je. Ali, ne vjerujem da mu je ijedan sveštenik rekao da treba da mu bude draže Sarajevo od Banjaluke ili da mu je važnije da ode kod Bakira Izetbegovića nego Milorada Dodika.

Ne vjerujem da mu je ijedan sveštenik rekao da treba da pokriva ludosti onih koji prisluškuju funkcionere Republike Srpske i Srbije, umjesto teroriste, kriminalce i ekstremiste. Ne vjerujem ni da mu je ijedan sveštenik rekao da treba da broji litre krvi onih koji su ranjavani boreći se za Republiku Srpsku, a da kap svoje nije prolio", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je poručila Govedarici da je otvorena da razgovara sa njim na bilo koji način.

"Vukota je kukavica i sada širi neistine preko svojih 'telala' po društvenim mrežama. Zašto ne izađe javno i kaže sve što ima, a ja mogu samo da mu poručim da imam mnogo toga da kažem o njemu, ali u lice, za razliku od njega", rekla je Cvijanovićeva.