Cvijanović: Republika Srpska će da se pita o NATO-u

Republika Srpska moraće da se pita kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine u NATO.

Predsjednica Republike poručuje da će, za nekoliko dana, organizovati sastanak na kome će se predstavnici republičkih insitucija izjasniti o stavovima potvrđenim Rezolucijom Narodne skupštine o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti, koju su poslanici usvojili prošle godine.

Željka Cvijanović sigurna je da stav neće biti promijenjen jer je za Rezoluciju glasala i opozicija.

"Ona je donesena kao izraz političke volje svih političkih subjekata. Podsjetiću vas, i oni koji su bili i pozicija i opozicija u tom peirodu, trebalo je da predstavlja jedan jedinstven odgovor. Ja sam sigurna da će se reafirmisati ono što tamo piše i na tom sastanku, dakle, da će se potvrditi jedno takvo opredjeljenje", rekla je predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Samo tražimo poštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH – poručuje predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Milorad Dodik će, takođe, prisustvovati sastanku. Cilj je, kaže, da se potvrdi jedinstven nastup svih srpskih predstavnika, kako u Republici Srpskoj tako i na nivou zajedničkih institucija. Najvažnije je, poručuje Dodik, da se ne odstupa od odluke Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.

"Nema kretanja ka nečemu što bi, za deset godina neko rekao – da, vi ste to nešto prihvatili. Naša pozicija je pozicija neutralnosti, i to ima da se poštuje. I želim da kažem da upravo te politke koje smo ovde usvojili u Republici Srpskoj jesu u funkciji institucionalnog pozicioniranja same RS", rekao je srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a juče su odobrili nacionalni program BiH, čime je ona dobila ponudu za Akcioni plan za članstvo.

To je ujedno i razlog zbog kog je pitanje vojne neutralnosti u Srpskoj ponovo aktuelizovano. Rezolucija Narodne skupštine iz oktobra 2017. podrazumijeva da Srpska neće biti članica nijednog vojnog saveza u svijetu, osim ako građani ne odluče drugačije na referendumu.