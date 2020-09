Cvijanović: Rekonstrukcija košarkaškog terena plod bratske ljubavi Srpske i Srbije

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da je rekonstrukcija košarkaškog terena pored Osnovne škole "Sveti Sava" u Zvorniku rezultat saradnje, razumijevanja i bratske ljubavi Srpske i Srbije.



"Zadovoljstvo je realizovati još jedan zajednički projekat sa Srbijom. Ovaj sportski teren je jedan od mnogih projekata koji je realizovan kroz zajednički angažman sa institucijama Srbije. Zahvaljujući donaciji Vlade Vojvodine danas imamo ovaj košarkaški teren koji je namijenjen našoj djeci i učenicima ove škole. Namjere je da ovo bude teren koji će koristiti i druga djeca, ali i odrasli za sportska okupljanja i organizovanje sportskih događaja", izjavila je Cvijanovićeva novinarima nakon obilaska rekonstruisanog košarkaškog terena.

Ona je pojasnila da je Zvornik jedna od tri lokacije gdje se realizuje ovaj projekat. "Pored Zvornika, ovakvi tereni biće izgrađeni i u Modriči i Ribniku. Riječ je o istim sportskim terenima sa istom namjenom i namjerom", navela je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je rekla da je njena veza sa Zvornikom uvijek išla preko projekata koji se odnose na djecu.

"Prva moja intervencija u Zvorniku, još kad sam bila predsjednik Vlade, bila je rekonstrukcija porodilišta a potom investicija koja se odnosila na rekonstrukcije i sanacije škola, izgradnju fiskulturnih saala, vrtića i konačno evo dolazimo do sportskog terena. Veoma sam zadovoljna zbog toga jer se to, prije svega, uklapa u naše elemente populacione politike i namjere da pravimo bolje uslove za život i odrastanje naše djece, a to odmah znači zdraviji ambijent u porodici i svemu drugom za šta smo kao društvo zainteresovani da nadograđujemo i unapređujemo", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da vjeruje da će djeca u Zvorniku sigurno uživati na ovom sportskom terenu, te izrazila nadu da u skoroj budućnosti neko od njih izraste u velikog šampiona.

Predsjednik Srpske zahvalila je Vladi Vojvodine za brojne projekte koje su realizovali zajedno sa Republikom Srpskom.

"Ponosna sam na sve to što zajedno radimo i realizujemo, na naše velike projekte, na zajedničke praznike koje obilježavamo, a posebno na naše razumijevanje i bratsku ljubav, kao i sve ono što nas kao ljude raduje a to su uspjesi i jednih i drugih. Sve ono što se dobro desi u Srbiji uvijek raduje nas u Republici Srpskoj, a isto tako znamo da svaki uspjeh koji ostvarimo u Republici Srpskoj je nešto što raduje Srbiju. Ta veza je neraskidiva i toliko čvrsta da su ovo samo mali pokazatelji u praktičnom životu nečega što je veliko i snažno", istakla je Cvijanovićeva.

Grad Zvornik je sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu Vojvodine rekonstruisao košarkaški teren pored Osnovne škole "Sveti Sava". Podlogu za košarkaški teren donirao je Pokrajinski sekretarijat, dok je grad Zvornik obezbijedio nove konstrukcije koševa i uradio rasvjetu.