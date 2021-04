Cvijanović: Radojičić kvalifikovan za bilo koju poziciju

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je Igor Radojičić važan čovjek SNSD-a i da je kvalifikovan za bilo koju poziciju, pa i za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH.



"Mislim da bi on bi sjajan ministar, a bio bi sjajan i na drugim mjestima. A da li se došlo do toga da se formalno predlažu kadrovi, nismo ušli u tu proceduru. Dakle, apsolutno to nije ta priča", rekla je Cvijanović novinarima u Banjaluci.

Što se tiče, kako je rekla, strelica koje dolaze od SDA, oni uvijek pokušavaju da ulove u nekoj situaciji, da kažu neki svoj stav.

Prema njenim riječima, za SDA je manji problem da li bi jedan takav ministar bio Radojičić ili bilo ko drugi od problema koje imaju sa kantonalnom vladom, sa svim previranjima u stanci.

"Tu se ne snalaze dobro i onda im dobro posluži SNSD, pa onda uslovljavaju, vjerovatno, da bi podigli rejting u kantonu", ocijenila je Cvijanović i dodala da će se, kad priča bude formalizovana, "onda vidjeti ko koga može uslovljavati".

Cvijanović je navela da je u medijima vidjela da navodno Senad Bratić treba da se vrati na mjesto potpredsjednika parlamenta Srpske, te dodala da su uslovljavanja koja uvijek postoje.

"To vam je ona ping-pong loptica, neko je baci, drugi dobaci i ne mogu se time opterećivati", navela je Cvijanovićeva.