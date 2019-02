Cvijanović: Raditi na jačanju Republike Srpske

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je večeras u Beogradu da treba jačati snagu i očuvati upornost i posvećenost daljoj izgradnji Republike Srpske koja je simbol opstanka, garant bezbjednosti i pretpostavka razvoja.



Cvijanovićeva je istakla da je ponosna na činjenicu da je, u gotovo nemogućim okolnostima, obezbijeđena puna institucionalna, politička i finansijska stabilnost Srpske.

"Sa sigurnošću možemo reći da je Republika Srpska danas jedina samoodrživa zajednica unutar BiH. Oni koji pokušavaju da ospore ime naše Republike, njenu ustavnu poziciju i institucionalni kapacitet, morali bi da imaju to na umu", naglasila je predsjednik Srpske, obraćajući se na prijemu povodom Dan Republike Srpske u Srbiji i 27 godina od proglašenja prvog Ustava Republike Srpske.

Ona je navela da, međutim, treba još mnogo raditi na jačanju Republike Srpske.

"Našim ljudima treba više posla, bolje plate i penzije, bolji putevi, škole, bolnice i sve drugo što je neophodno da život pojedinca, porodice i našeg društva u cjelini bude uređeniji. Zato sam srećna što smo i ovaj put, nakon održanih izbora, u najkraćem roku formirali Vladu i nastavili da povećavamo plate i penzije i realizujemo brojne infrastrukturne projekte", naglasila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike rekla je da Srpsku treba postepeno oslobađati loših navika jer današnji svijet ne trpi inertnost i nedostatak inicijative.

"Zato je neophodno da razvijamo atmosferu i svijest o tome da su mobilnost, inicijativnost i akcija imperativ ne samo za uspjeh, već i za opstanak. Isto tako, trebamo očuvati one vrijednosti i navike po kojima se razlikujemo od otuđenih i mentalno robotizovanih društava. Mala smo zajednica, i to je moguće, uprkos globalnim kretanjima", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da Srpsku za pet ili 10 godina vidi kao bolju, razvijeniju, napredniju, izgrađeniju, sposobniju da se prilagođava i da ide ukorak sa zahtjevima novog vremena, svjesniju sebe i važnosti svog očuvanja.

"Ali, vidim je i kao zajednicu u kojoj nećemo izgubiti ljudskost, solidarnost i interes za one koji žive oko nas, a treba im pomoć, i gdje će uvijek važna vijest biti koliko je beba rođeno u našem ili nekom drugom gradu u Republici Srpskoj ili gdje smo u stanju da nečiji pojedinačni uspjeh doživimo i obilježimo kao uspjeh zajednice. To su dobre navike kojih se ne smijemo odreći", naglasila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike Srpske istakla je da plan za budućnost mir, stabilnost i razvoj, a cilj jaka Republika Srpska.

"Naš cilj je da radimo na boljem razumijevanju sa svima u okviru BiH i da gradimo partnerstva, ali je naša namjera i da se odbranimo od provokacija i nasrtaja jakim institucionalnim odgovorom. Dakle, nema tu nikakvog skrivenog plana", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da je Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji organizovalo prijem danas u Beogradu radi obilježavanja dva najznačajnija datuma u procesu stvaranja Srpske - jedan je 9. januar 1992. godine kada je Republika rođena, a drugi 28. februar kada je Srpska dobila Ustav, a na temelju ustavnosti i svoje pravno, političko i administrativno funkcionisanje.

"S pravom danas možemo reći da smo ponosni na svaki korak koji je Srpska načinila u 27 godina postojanja i razvoja, čineći istovremeno ponosnim i sve nas zajedno - i one koji su je stvarali, i one koji su je nakon toga razvijali, one koji su u vrijeme njenog nastanka već bili rođeni, ali i one koji su se rodili nakon toga ili će tek biti rođeni", rekla je Cvijanovićeva.

Činjenica da je Republika Srpska međunarodno verifikovana Dejtonskim mirovnim sporazumom, nevela je ona, dodatno potvrđuje njen legitimitet i ojačava njen pravni, ustavni i politički kapacitet.

"Nažalost, dejtonski koncept, koji je donio mir i uspostavio ustavni i političko-pravni sistem u BiH, mnogo puta je skrnavljen od dijela međunarodne zajednice, prvenstveno visokih predstavnika. Osim toga, mnogo puta je taj sistem blokiran i na unutrašnjem planu od političkog Sarajeva s namjerom da se pokaže da je nefunkcionalan i da ga stoga treba mijenjati. To je ambijent u kojem funkcionišemo, živimo i radimo sve ove godine", rekla je Cvijanovićeva.

Međutim, dodala je ona, koliko god da je razvojni put Srpske bio opterećen nepravdom, stereotipima, dvostrukim aršinima i uporno praćen izmišljenim i lažnim optužbama, i koliko god da je bilo raznih problema, isto toliko je bilo i sreće, ponosa i zadovoljstva u prethodnih 27 godina zbog činjenice da Srpska ide naprijed, da se izgrađuje, razvija, da voli i čuva svoju slobodu, da rješava probleme i izazove.

"Zato danas, kad živimo u miru, ne smijemo gubiti iz vida da je ne tako davno na našim prostorima bjesnio rat koji je odnio mnoge živote i prouzrokovao ogromna stradanja. Naša je obaveza da ne zaboravimo žrtve i da uvijek iskazujemo poštovanje prema onima koji su svoje živote ili dijelove tijela dali za slobodu braneći Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je sada obaveza da se krči put novim generacijama.

"Naša je obaveza i da neumorno krčimo put novim generacijama i da ne posustanemo, da ne izgubimo snagu, energiju, volju ili uvjerenje.

Naša je obaveza da se ne umorimo braneći interese Republike Srpske, a naša dužnost da sa svima pričamo, tražimo rješenja, vodimo dijalog, da imamo racionalan pristup i budemo pragmatični, ali da volimo i poštujemo samo onoliko koliko smo voljeni i poštovani", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, dovoljno je pogledati srpsku istoriju 20. vijeka da se shvati zbog čega su ljudi u Republici Srpskoj za nju tako snažno i neraskidivo vezani.

"Ona je simbol našeg opstanka, garant naše bezbjednosti i pretpostavka našeg razvoja i prosperiteta. Zato naš najvažniji zadatak i jeste da čuvamo Republiku Srpsku, njene institucije, nadležnosti i ustavni poredak.

Temelj njene ustavnosti, koji je uspostavljen na današnji dan prije 27 godina, dodatno nas obavezuje da čuvamo i njegujemo vrijednosti na kojima Srpska počiva i razvijamo je kao moderno demokratsko društvo u kojem se poštuju prava i slobode i pojedinca i kolektiviteta", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da Srpska razumije današnji svijet i okruženje koje je "nesređeno dvorište", nažalost, još opterećeno brojnim problemima, čak i mržnjom.

"Znamo da se pred Republikom Srpskom i dalje nalaze brojni izazovi. Pritisci koji traju, praktično, od njenog nastanka do danas, kao i brojna osporavanja i oduzimanja nadležnosti, obavezuju nas na ozbiljnost u odbrani nacionalnih interesa i sposobnost da izađemo iz tijesnih stranačkih okvira i okupimo se oko statusnih, političkih i ekonomskih pitanja koji su važni za opstanak i razvoj Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se današnjim okupljanjem u Beogradu potvrđuju bliski i bratski odnosi Srpske i Srbije koji uveliko nadilaze pravnu vezu koja je uspostavljena kroz Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, zasnovan na Dejtonskom sporazumu.

"Srbija je oslonac za naše napore u očuvanju i jačanju Republike Srpske, a kroz finansijsku podršku za realizaciju raznih projekata u opštinama širom Srpske, ona utiče i na poboljšanje uslova života naših građana u praktičnom smislu, na čemu se rukovodstvu Srbije i ovom prilikom zahvaljujem u ime građana i institucija Republike Srpske", istakla je predsjednik Srpske.