Cvijanović: Puna podrška republičkih i lokalnih institucija zdravstvenom sektoru

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Bijeljini da je podrška republičkih i lokalnih institucija na strani zdravstvenog sektora, koji nosi najveći teret krize izazvane virusom korona, i apelovala da građani poštuju propisane mjere i olakšaju zdravstvenim radnicima inače težak posao.

Cvijanovićeva je, nakon sastanka sa vršiocem dužnosti direktora bijeljinske Bolnice "Sveti vračevi" Zlatkom Maksimovićem kojem je prisustvovao i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, rekla da su zdravstveni radnici veoma opterećeni, posebno sada, u vrijeme epidemije, kada je veliki broj oboljelih i potrebna je reorganizacija i sasvim drugačiji način postupanja.

"Oni su ti koji neumorno rade i koji, uprkos svim ovim izazovima i teškoćama ne gube ni moral, ni volju, ni želju da se svi zajedno uhvatimo u koštac sa ovim problemima i da ih prevaziđemo. Ovdje sam da im dam podršku i da kažem da cijenimo duboko ono što se radi i u ovoj bolnici i u bolnicama širom Republike Srpske", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da od zdravstvenih radnika zavisi kako će neke stvari na kraju izgledati, ali da je najveća odgovornost na građanima, da se ponašaju u skladu sa propisanim mjerama.

"Da tako ovim ljudima olakšamo posao koji je inače težak i u normalnim vremenima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je pokazalo kao odlično to što se prije nekoliko godina predano radilo na tome da se grade nove bolnice, rekonstruišu one gdje je to bilo moguće.

"Isplatilo se to što smo stvarali nove kapacitete, nabavljali novu opremu i ulagali u edukaciju naših kadrova, a ono što sam čula danas ovdje jeste da se u tom pravcu ide i u budućnosti. Moramo edukovati ljude, slati ih na usavršavanja, moramo pozivati stručnjake da dolaze ovdje i podržavam što takva praksa postoji u okviru rada bolnice u Bijeljini", istakla je Cvijanovićeva.

Vršilac dužnosti direktora bijeljinske bolnice "Sveti vračevi" Zlatko Maksimović rekao je da zaposlenima u ovoj zdravstvenoj ustanovi današnja posjeta predsjednika Srpske mnogo znači.

On je rekao da situacija jeste teška, ali da u Bolnici postoji odličan moral i riješenost zdravstvenih radnika da uspiju u ovom zadatku.

"Izvijestili smo predsjednicu o stanju tri kovid bolnice. Dvije su ovdje, a jedna u Dvorovima, stanje je teško, svi zajedno smo izrazili spremnost da ćemo učiniti sve da stanovnici koji gravitiraju prema bijeljinskoj bolnici prođu što bezbolnije", rekao je Maksimović.

On je napomenuo da je i te kako potrebna pomoć medija i apelovao da građani poštuju epidemiološke mjere.

"Danas imamo 78 novozaraženih, procenat je 57 odsto u odnosu na broj testiranih. U kovid bolnici imamo trenutno 78 pacijenata, ali imamo dovoljno kapaciteta i spremno dočekujemo naredne dane", naglasio je Maksimović.

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić zahvalio je predsjedniku Srpske Željki Cvijanović što je posjetila bolnicu, ali i svim zaposlenim zdravstvenim radnicima za predan rad.

"Imamo ekspanziju virusa korona, samo u posljednja dva dana imamo više od 200 novozaraženih, i to traži dodatne napore od zdravstvenih radnika. Gradski štabu je donioi odluku, iako će to biti teret za sve radnike bolnice, da Banju Dvorovi pretvorimo u novu kovid bolnicu. To je neophodno", rekao je Mićić novinarima.

Prema njegovim riječima, odvojeno je dodatnih 400.000 KM, od čega 200.000 KM bolnici, 100.000 Domu zdravlja Bijeljina i 100.000 KM Banji Dvorovi za stvaranje svih pretpostavki da ljudi budu izliječeni.

"Apelujem da sugrađani poštuju mjere, da poštuju struku, pred nama su izazovi, zdravlje je najpreče", rekao je Mićić.