Cvijanović: Poštovati epidemiološke mjere

Na poštovanje epidemioloških mjera, ponovo je pozvala predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Odala je priznanje svim zdravstvenim radnicima, istakavši da nose najveći teret ove krize, te poručila da treba da ih razumijemo i da poštujemo to što kažu, a to je da nosimo masku, držimo distancu i da se ne okupljamo.

Ne želimo da dođemo u situaciju da nemamo dovoljno bolničkih kreveta, respiratora, kiseonika, samo zato što smo bili neozbiljni, kaže predsjednica Cvijanović. Ističe da su mjere koje uvodi Republika Srpska globalna praksa, te da se primjenjuju širom svijeta.

"I svugdje su ljudi nezadovoljni zbog toga, kako nećemo biti nezadovoljni, kad smo stavljeni pod potpune restrikcije, da ne znamo više na koji način, šta možemo, šta smijemo. Promijenili način života, način posla, način ophođenja, bez druženja. Dakle, naravno da jesmo nezadovoljni, ali treba izdržati. Moramo vjerovati da ćemo izaći iz ovog. I drugi se bore sa istim problemima. Imamo mnogo izazova, ali ja sam zaista ponosna što naši zdravstveni radnici to tako uspješno savladavaju, a naše je samo da ih poslušamo kad nam upute apel da se ne okupljamo, da se nastoji držati distanca, da se nastoji nositi maska i da ne proizvodimo situacije koje nisu dobre ni za nas ni za naše stanovništvo", rekla je Cvijanović.

Osim na zdravstvo, pandemija je udar i na privredu, ne samo u Republici Srpskoj, već i u Njemačkoj, Britaniji, Americi -ističe predsjednica. Vlada je intervenisala kako bi, kroz poreze, doprinose i plate pomogla ugostiteljstvu i ostalim oblastima koje nisu radile. Relaksacija mjera, kaže, sprovodi se postepeno, a Srpska uspjela je da zadrži najliberalniji režim.

"U vrijeme kada su drugi bili zaključani, o čemu niko nije htio da priča, mi smo bili otključani. Trudimo se da saniramo situaciju, trudimo se da zaštitimo ljudske živote. Polemika oko toga da li će nešto raditi do tad ili do tad, a da mi dnevno sabiremo brojke 500 ili 500 ili više oboljelih, 20, 30, 40 umrlih je prestrašna stvar, neuporediva stvar. Zamislite strašne činjenice da mi kažemo sve može da radi, nikakve mjere nam ne trebaju, a onda kad počnemo redati ljude po cesti, onda će biti što niste zatvorili. To je neodgovorno. Hoću da budemo odgovorna zajednica", poručila je predsjednica Srpske.

Predsjednica ističe da, ako se kaže da se obustavlja nastava, to nije ničiji hir, već je to strah da se tuđe dijete ne razboli.

"Ovo je prestrašno vrijeme. Ko je nama mogao prije dvije godine reći da ćemo mi ovako živjeti. Ko je nama mogao reći da ćemo vidjeti u odjeljenju djecu, a ne vidimo im lica od maske. Ko je to nama mogao reći?", kaže Cvijanović.

Predsjednica ističe da su joj i ambasadori Evropske unije potvrdili da se i kod njih dešavaju iste stvari – vakcine nisu isporučene na vrijeme, opterećen je zdravstveni sektor, zatvorena privreda.

"Da ima recept, velika Njemačka bi riješila, velika Amerika bi riješila, divna Skandinavija bi to riješila. Nisu riješili. Nemojte očekivati da smo mi svemogući. Snalazimo se, dobro se snalazimo. Hvala građanima Republike Srpske što su sve ovo vrijeme bili odgovorni, uz neke izuzetke, ali tako je to u životu, što se pridržavaju, što se odazivaju na vakcinaciju, što pokazuju brigu", istakla je predsjednica Srpske.

S druge strane, jasna je poruka da oni koji se ne pridržavaju mjera, treba da budu sankcionisani.