Cvijanović: Postavljene barijere da OHR može da ostane vječno

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je povodom predstojeće sjednice Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ na kojoj će biti riječi o statusu OHR-a da su oni koji će o tome odlučivati već postavili "barijere za svoj odlazak" i nastojali da se osiguraju da u BiH ostanu vječno.

- Na narednoj sjednici PIK-a doći samo do toga da oni koji žele ostanak OHR-a ovdje to i verifikuju na način da kažu: `nas je više koji mislimo da treba da ostane OHR ovdje` i da potvrde takvu jednu stvar - rekla je Cvijanović novinarima u Banjaluci.

Ona je dodala kako treba predložiti da OHR ode odavde, što je nužnost ovog društva, a ne da se poziva na neke izmišljene uslove koje su sami zapisali prije mnogo godina, svoje ciljeve, jer su tako već postavili barijere za svoj odlazak i nastojali ovdje ostati vječno.

- S druge strane, imate sve normalne progresivne izvještaje, uključujući i onaj EU koji upućuje na to da ne može država da se kreće putem evropskih integracija i ne može nigdje stići ako ima međunarodnog predstavnika te vrste, koji u suštini, ja bih rekla u većini slučajeva, kvari posao EU - rekla je Cvijanović.

Predstavnici EU, smatra ona, bar se trude da pokažu neki aktivizam, da nešto urade.

- U krajnjem slučaju, predstavnici EU imaju dva do tri puta manju platu, ali bar su je zaradili, za razliku od visokog predstavnika koji to nije učinio. Dakle, ništa pozitivno ne vidim na horizontu sa visokim predstavnikom koji djeluje na ovaj način u okviru BiH. To što sjedi negdje u ćošku, povremeno prijeti, upućuje stalno na Republiku Srpsku kao nekog potencijalnog krivca, zatvara oči za sve ono što se dešava u Federaciji BiH - rekla je Cvijanović.

Ona je istakla da visoki predstavnik još nijedan problem koji je prouzrokovan od strane bošnjačke političke scene nikada nije niti razotkrio, niti oslikao na način kako taj problem zaslužuje.

- Prema tome, on je pristrasan - zaključila je Cvijanovićeva.