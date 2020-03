Cvijanović: Političke igre mogu samo da dovedu do teških posljedica

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da želi da što prije bude okončana procedura u vezi sa proglašenjem vanrednog stanja u Srpskoj zbog epidemije virusa korona, te da se kroz nekoliko mjera i izmjena zakonskih rješenja brže pomogne privredi i pokuša normalizovati život.

"Pokušavamo da relaksiramo određene stvari, a to znači da disciplina pojedinca mora biti veća i da institucije moraju da rade neometano, iako je situacija ovakva kakva jeste. Kako da to uspijemo nego putem vanrednog stanja!? I zato nam treba vanredno stanje, da definišemo određene stvari šta možemo da radimo. Poslije će Narodna skupština to verifikovati.

Mnoge stvari su mogle da budu bolje da je postojalo malo više sluha i komunikacije iz FBiH. Oni koji napadaju nekoga ko 24 časa pretvori u 24 radna časa ne zaslužuju komentar, kao ni oni koji nas blokiraju da dođemo do dobrih rješenja. Ja sam za to da se okrenemo pozitivnim stvarima, ali ne treba zaboraviti kada vam neko čini veliko zlo", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je epidemija virusa korona planetarni problem i da ne razumije nakaradnu politiku u vrijeme kada treba da bude pozitivna za opšte dobro, da integriše i mobiliše ljude da svi zajedno dolaze do zajedničkih rješenja da pomažu jedni drugima, a ne da otežavaju.

"Mi sada treba da sačekamo da prođe taj rok od nekih desetak dana koji je propisan, jer poslanici iz reda bošnjačkog naroda ne žele da daju svoju saglasnost na odluku o uvođenju vanrednog stanja. Potpuno je nepotrebno jedno takvo odugovlačenje jer se sada urušavaju svi rokovi kojima smo se bavili u namjeri da donesemo određene olakšice u oblasti privrede i da sačuvamo radna mjesta", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da komentari bošnjačkog kluba poslanika u parlamentu Republike Srpske nisu na mjestu, jer ovo nije trenutak da se daju bilo kakvi zaključci.

Cvijanovićeva je ukazala da je situacija jednostavno takva kada treba proglasiti vanredno stanje.

"Žalim zbog naše privrede i neizvjesnosti koja se neminovno uvlači u narednih 10 dana zbog procedura i odgađanja onoga što smo juče naumili da uradimo, ali sam zadovoljna da su se poslanici okupili i da smo donijelu odluku o proglašenju vanrednog stanja. Nadam se da će se u daljoj proceduri, kroz naše institucije, razriješiti taj problem", istakla je Cijanovićeva.

Ona je ukazala da je u ovoj situaciji 10 dana mnogo, jer je to predug period zbog svega što se dešava u zdravstvenom sektoru u borbi sa širenjem epidemije.

"Koristeći različite resurse da izađemo na kraj sa epidemijom, u proteklom vremenu mijenjali smo modalitete, doskočili svim situacijama da spriječimo širenje epidemije. To je sve živa stvar jer danas možete nešto propisati a za tri dana promijeniti", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela primjer šatorskih karantina kada se morala mijenjati svrha jer nije bilo protokola koji bi bio zajednički Srpskoj i FBiH samo zato što iz FBiH to nisu željeli da potpišu.

"Smatram da je to bilo pogrešno i tada smo morali da se reorganizujemo i napravimo neke nove procedure u vezi sa karantinima. Tako je i sa nekim drugim stvarima, gdje je svaki minut važan i nama i našim zdravstvenim radnicima, privrednicima i ljudima koji rade u privredi", naglasila je predsjednik Republike.

Ona je navela da Republika Srpska nije velika niti ima velike mogućnosti i alate kakve imaju mnoge razvijene zemlje, ali nastoji onoliko koliko je u njenoj moći da pomogne i uspijeva u tome.

"S toga naglašavam da je period od 10 minuta a ne 10 dana veoma važan. Kada danas nešto tražite od opreme, 10 minuta je dovoljno da imate drugačiju cijenu ili drugačije uslove. To se ne odnosi samo na Republiku Srpsku, već na sve zemlje. Mi smo uspjeli i uspijevamo da nabavimo određene neophodne stvari od testova, respiratora i zaštitne preme... Zato ponavljam, 10 dana je ogroman period i može svašta da se desi. Takvo ponašanje pojedinih političara shvatam kao direktan atak na privredu. Ovo nije vrijeme za političke zahtjeve, već za spašavanje ljudi i privrede. Moramo biti ozbiljni, ovo je ozbiljno vrijeme i zahtijeva ozbiljno djelovanje i ozbiljan pristup institucija.

Čula sam, takođe, i razmišljanje nekih kolega juče tokom zasjedanja Skupštine da je nepotrebno da se proglašava vanredno stanje, da parlament može da radi. Parlament ne može da radi i to je činjenica, jer je i jučerašnji skup bio skup visokog rizika. Dovoljno je da imate jednu osobu koja je zaražena i ona može da napravi cijelu pometnju, da cijeli parlament bude u izolaciji. Može da se desi da nakon zasjedanja u Banjaluci poslanici po povratku u svim svojim opštinama naprave dodatno problem. Ovo nisu uslovi za sazivanje sjednica, velikih skupova, sastanaka, tako da nije vrijeme ni za zasjedanje Narodne skupštine", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da vanredno stanje nije željeno, da to niko nije želio, ni ona kao predsjednik Republike, već da je ono nametnuto zbog epidemiološke situacije.

"To je nešto što moramo da uradimo a to znači i drugačiji, neuobičajeni način postupanja. Mi smo prosto iscrpili sve mogućnosti koje smo imali u okviru vanredne situacije i djelovanjem našeg Republičkog štaba. LJudi kao da ne razumiju ili neće da razumiju da u ovom vremenu ne smijemo biti pasivni i moramo reagovati odmah, da radimo sve što je u našoj moći na najbolji mogući način", rekla je ona.

Prema njenim riječima, nije jednostavno donositi odluke o raspuštanju škola i vrtića ili ljudima reći da će raditi od kuće, iako nikada nije postojao modalitet rada na taj način.

Zbog toga su, dodala je Cvijanovićeva, htjeli da donesu set mjera i promijene nekoliko zakona kako bi rasteretili privrednike da bi mogli da zadrže radnike, a da radnici znaju da će kući donijeti platu i da neće biti ugašeno njihovo radno mjesto.

"Mi time hoćemo da pružimo nadu. Međutim, na kraju dođemo u situaciju da nekome objašnjavamo zbog čega je proglašeno vanredno stanje. Zato što tako mora. Zato što bez toga neće preživjeti privreda. Zato što nije moguće da se okupljaju poslanici jer to znači veliki broj ljudi na jednom mjestu. Zato što želimo da spriječimo da to bude skupštinski klaster koji bi se poslije proširio u cijeloj Srpskoj. Zato što nije moguće raditi u redovnoj proceduri potrebno nam je vanredno stanje. Ali jedni su očito odlučili da ne daju nadu privrednicima, ljudima koji zavise od privrede, ali i onima u javnom sektoru jer i oni zavise od toga kakvo će stanje biti u privredi. Političke igre mogu da izazovu mnoge posljedice", upozorila je predsjednik Republike.

Ona je navela da institucije Srpske moraju vidjeti na koji način mogu početi otpuštati stege koje sada postoje da bi neki mogli sami sebi da zarade platu, na koji način ljudi mogu da se siguranuo kreću i da postoji veći stepen slobode kretanja nego sada, kako da u skladu sa onim što je naložila struka otvore radnje za koje se pokazalo da su nam mnogo važne...

"Mi u Republici Srpskoj se maksimalno trudimo i uspijevamo da pokažemo tu ozbiljnost. Imamo neprekidnu dnevnu komunikaciju i koordinciju ljudi koji se nalaze na najvišim pozicijama da bi se preko njih obezbijedila koordinacija naših institucija i dobro se svi razumijemo, definišemo određene mjere, izlazimo u susret određenim zahtjevima razmatrajući ih ozbiljno, a sve s ciljem da očuvamo zdravlje naših sugrađana posebno starije populacije i da privrednicima i zaposlenima u privredi pokažemo da smo zajedno sa njima i da možemo hitno da mijenjamo zakone na dobrobit svih nas", zaključila je Cvijanovićeva.

Govoreći o napadima na ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića u jeku borbe protiv virusa korona, Cvijanovićeva je za RTRS rekla da je to sve toliko grozno da ne može da nađe prave riječi kojima bi to opisala.

"Nećemo zaboraviti na one koji su napravili probleme u vrijeme kada se toliko trudimo da nam glava bude iznad vode i da spasimo stanovništvo, sačuvamo živote i vodimo računa o svakom djetetu i penzioneru. Ne treba zaboraviti kada vam neko otežava, a vi se borite da se spasite od katastrofe i da ne dođe do tragedije", poručila je Cvijanovićeva.