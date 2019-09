Cvijanović: Politička i finansijska blokada s ciljem da se uguši život u Srpskoj

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su u BiH na sceni politička i finansijsko-ekonomska blokada.



Cvijanovićeva je pojasnila da se kroz političku blokadu nastoji nanijeti politička šteta, uzurpirati prava građana da imaju predstavljanje u skladu sa svojom izraženom voljom na izborima, odnosno sa izbornim rezultatima.

"Kada kažem finansijsko-ekonomska blokada tu mislim na blokadu čija je namjera da se uguši život u Republici Srpskoj, što se neće desiti jer mi imamo dovoljno svoje autonomije, autoriteta i stabilnosti. Zato i čuvamo tu stabilnost da možemo da budemo funkcionalni i izvršavamo svoje obaveze prema građanima", istakla je Cvijanovićeva za RTRS.

Na pitanje koliko Republiku Srpsku u reformama koči sve ovo što se dešava na nivou BiH, Cvijanovićeva je rekla da u stvarima u kojima je Srpska autonomna, ne treba joj niko ni potpisom, ni saglasnošću, te da tu nema nikakvih problema.

"Zadovoljna samo što imamo stalno povećane prihode, budžet ispunjava sve obaveze, nema nikakvih kašnjenja, nema dugova i tako je već od druge polovine 2016. godine. Sjećam se tačno, kada sam vodila Vladu, kad je došlo do tog preloma i kad smo počeli da bilježimo bolje rezultate, da budemo relaksirani i taj dio je sasvim u redu i funkcioniše", pojasnila je predsjednik Republike.

Međutim, kako kaže, ima mnogo projekata na čiju realizaciju se negativno odražava aktuelna situacija u BiH zbog neformiranja Savjeta ministara, jer su na neki način blokirani, zaustavljeni i uzurpirani.

"Slušala sam neki dan komentare sa nivoa BiH od garniture ljudi koji su trebali već da napuste te pozicije koji govore zašto sada ne radi parlament kada treba da ratifikuju brojne sporazume, kažu stoje tri godine. Pitam ih ko je bio tamo na vlasti prije godinu, dvije ili tri? Evo, na vlasti su i sada, pa zašto to nisu ratifikovali? Zašto koriste objašnjenje da nešto treba, a neće da formiraju Savjet ministara? Kakva je to država u kojoj sporazum čeka tri godine? AKo su imali većinu zašto to nisu radili do sada u parlamentu?", upitala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da "država mora da bude funkcionalna i prohodna, a ne da se čeka ratifikacija sporazuma na osnovu koje ćete povući znatna sredstva tri godine". "To je sramota", konstatovala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da je cijeli sistem nakaradno postavljen kada je riječ o tehničkoj fazi ratifikacije sporazuma kroz institucije BiH.

"Ako Budžet Srpske ulazi u neki aranžman sa nekom međunarodnom organizacijom da bi došao do finansijskih sredstava, zašto mi to onda ne bismo ratifikovali u svojim institucijama i imali tu prohodnost?", upitala je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da Republika Srpska trpi štetu zbog takvih procedura, ali i onih koji još pri tom neće da rade. "Evo, tri godine nisu radili i besmisleno je da se sada pominje kao razlog rad parlamenta, a ne Savjeta ministara. Takođe, imamo još neriješene račune u vezi sa raspodjelom indirektnih prihoda, prolongiraju se rješenja oređenih sudskih odluka, imamo tužbe s jedne i druge strane, sve to pokazuje jedan nesređen ambijent", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su finansijski aranžmani najvidljiviji i da to šteti svima, ne samo Srpskoj, nego i Federaciji BiH, te da postoje neke stvari koje bi trebalo da budu jednostavne, a nisu, navodeći primjer mosta "Bratoljub".

Na pitanje kako će Srpka odgovorite na te blokade, Cvijanovićeva je rekla da će odgovor biti adekvatan.

"Neću konkretizovati šta će to biti, jer su to važne stvari o kojima treba da diskutuju naše institucije. To je već jedan dovoljan korak da se donesu određeni zaključci, da ponudimo partnerstvo svima u BiH, da sjednemo i jednom više raščistimo te odnose, da vidimo šta je to principijelno, a šta ne, šta treba da radimo, a šta ne treba da radimo zajedno. Ta politika čistih računa nekad će se desiti. Ovo će biti situacija da se krene u sređivanje računa, zato što je nenormalno da vas neko bojkotuje, da vam uzurpira prava, da vas blokira", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je upitala i po kojoj logici političari koji su izabrani u FBiH imaju pravo da zaustavljaju političku volju Srba u Srpskoj koji su birali svoje političke predstavnike.

"Oni nemajau pravo da to rade. BiH je tako koncipirana da ovdje moraju da se uvažavaju interesi i prava svih - i Srba, i Hrvata i Bošnjaka, i po našem ustavu nije bitan broj koliko koga ima, nego ta ravnopravnost u okviru konstitutivnosti", pojasnila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je poručila da niko nema prava da remeti tuđa prava ili blokira ono što je volja konstitutivnih naroda.

"Očigledno da se to radi namjerno, jednostavno da bi se porušio taj koncept za koji su se opredijelili građani na izborima. Političko Sarajevo je krenulo da se obračunava finansijski i politički sa Srpskom, a na kraju će BiH pretrpjeti najveću štetu, jer je BiH kakvu oni promovišu nerealna", poručila je Cvijanovićeva.

SNSD JE LEGALISTA

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da ova pratija poštuje Ustav BiH i Ustav Republike Srpske koji tačno propisuju ko šta treba da radi, kako je ko zastupljen, predstavljen, kao i mehanizme zaštite strateški važnih interesa.

Ona je navela da SNSD zna šta treba da radi, ima dogovor sa svojim narodom u Republici Srpskoj, koji jeste izborna baza za sve njegove političke aktivnosti.

"SNSD je legalista i mi hoćemo da se poštuje i slovo ustava i slovo Dejtona, a Ustav je Aneks četiri Dejtonskog sporazuma", naglasila je Cvijanovićeva, dodavši da Republika Srpska poštuje političku realnost.

Ona je navela da građani Srpske imaju svoja prava koja hoće da se poštuju i da ih niko ne remeti u državnoj zajednici kao što je BiH koja je decentralizovana.

"Dok god je BiH ovako koncipirana, mi ćemo to morati da ispoštujemo", poručila je Cvijanovićeva, koja je predsjednik Republike Srpske.

Govoreći o Godišnjem nacionalnom programu /ANP/, Cvijanovićeva je istakla da je to jedan politički trik koji se postavlja kao uslov pred SNSD koji ima jasan stav o tome.

"SDS i PDP koji su na vlasti na nivou BiH se deklarativno zalažu za vojnu neutralnost Srpske, a, sa druge strane, na nivou BiH su usvajani dokumenti koji prepoznaju to kretanje ka NATO. Na njima je da odgovore da li je ANP uslov samo za SNSD ili se odnosi i na njih /SDS i PDP/", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je političko Sarajevo izabralo dovoljno težak "uslov" koji može dugo da drži u blokadi proces formiranja vlasti na nivou BiH.

"Ovdje se tražio krupan razlog da bi se sudarili sa našim mišljenjem, što je bezobrazno i neproduktivno. To će se obiti o glavu onima koji uslovljavaju umjesto da rade. Pitam ljude u BiH - je li to ta BiH, koja stoji i koja ne može da implementira izborne rezultate i u kojoj bi ste vi držali neko predavanje Srpskoj? Kako to može da opstane?", upitala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je BiH sve ovo vrijeme stagniranja mogla da iskoristi i da nešto izvuče od EU, jer EU hoće prosto partnera koji ima autoritet i kredibilitet koji može da sprovede određene stvari, a ne ovakvu BiH koja tapka u mjestu.