Cvijanović: Pokazujemo da gradimo, radimo i imamo viziju VIDEO

Premijerka Srpske Željka Cvijanović izrazila je ponos i zadovoljstvo završetkom gradnje auto-puta "9. januar", velikog i važnog projekta za Republiku Srpsku.

Ovakvim projektima pokazujemo našu sposobnost da gradimo i radimo, da imamo viziju i da znamo da bez modernih saobraćajnica nema napretka Republike, nema ekonomije, turizma, brze komunikacije i integracije između različitih dijelova Republike Srpske - rekla je Cvijanovićeva i dodala da svi građani Srpske treba da budu ponosni na auto-put "9. januar".

- Moramo biti ponosni na auto-put koji nas je doveo od Banjaluke do Doboja, ali koji će nastaviti da nas vodi preko Bijeljine do Srbije. Čekajući da se to desi a desiće se u narednih nekoliko godina, mi smo razvili i ostale poslove. Idemo dalje, od Banjaluke prema Prijedoru i razvijamo sve što smo obećali. Nećemo zanemariti druge projekte koje smo obećali. U našim strateškim dokumentima jasno su pozicionirani i drugi auto-putevi, brze ceste i moderne saobraćajnice. Oni treba da nas povežu i od Pala i Sokoca da dođu do Vardišta, a potom do Srbije - rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se bez infrastrukturnih projekata poput auto-puta "9. januar", ne može govoriti o modernoj Republici i njenom razvoju.

- Zadovoljna što smo uspjeli završiti ovaj projekat. To pokazuje da možemo da gradimo i radimo kada smo okupljeni oko jake Republike - rekla je Cvijanovićeva i dodala da građani razumiju koliko je važno da se Republika Srpska gradi i razvija.