Cvijanović: Od danas sam ponosna Prijedorčanka

PRIJEDOR - Na svečanoj akademiji povodom Dana grada Prijedora, gradonačelnik Dalibor Pavlović uručio je Povelju počasnog građanina predsjedniku Republike Srpske Željki Cvijanović.



"Veoma sam počastvovana ogromnim priznanjem koje ste mi danas uručili. Na neki način, neobičan i drag, od danas sam vaša sugrađanka, ponosna Prijedorčanka, koja ovdje više ne dolazi u radne posjete, već, jednostavno rečeno, dolazi među komšije i prijatelje", objavljeno je na Instagram profilu predsjednika Srpske.

Ona je napomenula da se na današnji dan sjećamo boraca Prvog i Drugog krajiškog odreda, kao i Banijske udarne brigade, koji su prije tačno 79 godina oslobodili Prijedor prvi put u Drugom svjetskom ratu.

"Dok se gotovo cijela Evropa grčila pod nacističkom čizmom, Prijedor i njegova okolina su tih dana bili jedna od najvećih slobodnih teritorija na okupiranom dijelu starog kontinenta", rekla je Cvijanovićeva u obraćanju zvanicama na svečanoj akademiji, na kojoj joj je gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović uručio Povelju počasnog građanina.

Ona je istakla da je Prijedor, iako je ustanička vlast te 1942. godine trajala, a put do konačnog oslobođenja bio popločan ogromnim stradanjem stanovništva, uvijek bio i ostao sinonim za slobodu, herojstvo i prkos zbog kojih nijedan okupator na ovim prostorima nije mogao mirno da spava.

"Upravo zbog poštovanja prema ovom gradu, njegovoj slavnoj istoriji, nepokorivom karakteru ovdašnjih ljudi, teško mi je riječima da izrazim ponos, sreću, ali i veliku zahvalnost za ogromno priznanje koje ste mi baš danas dodijelili", navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je od danas ponosna Prijedorčanka, koja tu više ne dolazi samo u radne posjete, "već, jednostavno rečeno, među komšije i prijatelje".

"I prije ovog priznanja to je bilo, a sada će biti još više i izraženije", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Povelja počasnog građanina predstavlja i mnogo više od ličnog priznanja – svojevrsni pečat za sve ono što su institucije Srpske na području Prijedora uradile u prethodnom periodu, ali i obavezu da se u tom pravcu još snažnije nastavi.

"Raduje me što je komunikacija na relaciji lokalne i republičke vlasti znatno poboljšana i što u Gradskoj upravi danas imamo dobre sagovornike za sve projekte koji su važni za Prijedor i sve građane Prijedora, moje sugrađane. Ukazali ste mi veliku čast i moja je obaveza da to dobro pamtim i da to vratim, kao što smo i dosad zajedno radili", istakla je Cvijanovićeva.

Gradonačelnik Pavlović, koji je uručio Povelju počasnog građanina Cvijanovićevoj za najavljenu podršku izgradnji dječijeg vrtića, kao i realizaciji brojnih projekata, rekao je da su Prijedorčani navikli da svim izazovima odgovore odlučno i smjelo, te da će tako biti i dalje.

"Nerijetko kroz istoriju prilagođavali smo se okolnostima koje su zadesile naš grad, naše okruženje i cijeli svijet. Navikli smo da se borimo i opstajemo, da svim izazovima odgovorimo odlučno i smjelo. Sada sa jednom novom energijom koju je grad dobio, trudićemo se da u budućnosti odgovorimo svim izazovima i ja ću uložiti sve svoje napore da tako i bude", poručio je Pavlović.

On je naveo da je obilježavanje Dana grada ove godine organizovano malo drugačije zbog epidemije virusa korona.

"Ova, kao i prethodna godina, učinila je da se moramo prilagođavati novim okolnostima i čuvati živote jedni drugima", kaže Pavlović.

Plaketa grada, kao najviše javno priznanje za ostvarene rezultate u području privrede, uručena je preduzeću "MG Mind" iz Mrkonjić Grada koje ulaže vlastita sredstva u adaptaciju i rekonstrukciju bivše robne kuće "Patrija", čime će izgled centralne zone grada biti oplemenjen, a stvoriće se uslovi za otvaranje novih radnih mjesta i razvoj lokalne zajednice.

Nagrada grada uručena je infektologu u Bolnici "Dr Mladen Stojanović" Borisu Ćurguzu, koji se više od godinu dana nalazi na prvoj liniji odbrane od virusa korona - od postupka testiranja, preko savjetovanja do liječenja pacijenata.

Zahvalnice za aktivnosti i postignute rezultate od značaja za grad Prijedor dobili su udruženje građana "Optimisti", USAID BiH i medicinski tehničari kovid odjeljenja Bolnice "Dr Mladen Stojanović".

Pohvale su dobili Osnovna škola "Petar Kočić" Prijedor, Omladinska organizacija "Čuvari Sane", mještani Jelićke, Milan Pilipović, DŽudo klub Prijedor, Lovačko udrženje "Mrakovica", Planinarsko društvo "Klekovača", Omladinski savjet Prijedor i Koordinacija socijalno-humanitarnih organizacija grada.

Radi poštovanja epidemioloških mjera, pohvale i zahvalnice će dobitnicima biti naknadno dostavljene.

U muzičko-scenskom programu pod nazivom "Sve naše pošasti" nastupili su banjalučki i prijedorski glumci Bojan Kolopić, Aleksandar Stojković, Dean Batoz i Mirela Predojević, te javni gradski hor i Orkestar harmonika "Skaj glori".

Programu akademije prisustvovale su i delegacije gradova Velenje, Inđija, Kikinda i Kolašin.

Dan grada Prijedora je 16. maj, datum prvog oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu, 1942. godine. Obilježen je nizom manifestacija i događaja počev od 7. maja.