Cvijanović: Novi objekat dokaz snage i odgovornosti

Велики дан за Лауш, Бањалуку, а и Републику Српску. Срећна сам што смо овај пројекат иницирали док сам била предсједник Владе. Свечано отварање двонамјенског објекта на Лаушу, у којем ће бити смјештена Полицијска станица и канцеларије мјесних заједница Лауш један и Лауш два.

