Cvijanović: Neslaganje sa "soliranjem" Turkovićeve

PredsjedniK Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da da nije saglasna sa "soliranjem" da u međunarodnom predstavljanju naroda u BiH dominira bilo ko na račun nekog drugog i naglasila da je siromašna bošnjačka politika kada je riječ o predstavljanju unutar BiH i vani.

Cvijanović je istakla da to što je ministarka inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković uputila, bez neophodne saglasnosti Predsjedništva BiH, pismo generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu u kojem od njega traži da omogući održavanje izložbe u sjedištu UN u Njujorku posvećene, kako je navela u pismu, "genocidu u Srebrenici" pokazuje obilježje, stil i način vođenja bošnjačke politike, a posebno SDA, kao najdominantnijeg faktora trenutno u okviru bošnjačke politike.

Ona je navela da se bošnjačka politika nastoji pozicionirati na drugačiji način, grčevito se boreći za neke pozicije koje su imali u prošlosti i da su bili ti koji su dominirali kada je riječ o spoljnom svijetu, jer su uspjeli nametnuti svoju sliku, priču, viziju i verziju događaja na ovim prostorima, a sada se ta slika počela mijenjati.

- Ta slika se počela mijenjati i što se više mijenja to se oni grčevitije hvataju za određene stvari. Međutim, kada to svedete na sve ono što bi moglo da bude dokazivanje ili pokazivanje nekog odnosa ili pozicije jednog naroda ovdje, onda se to svede na jednu ili dvije stvari - rekla je Cvijanović novinarima u Kostajnici.

Ona je rekla i da predstavnici Bošnjaka ne uvažavaju ono što je činjenica za BiH, da tu žive tri naroda, da ne postoje saglasnosti o brojnim pitanjima.

- Valjda bi bilo mudro, pametno i normalno da tamo gdje ne postoje određene saglasnosti da se onda i ne ide sa nečim poput toga da ćete organizovati izložbu ili neki drugi događaj, napisati neko pismo - rekla je Cvijanović.

Ona je novinarima u Kostajnici rekla da je bilo i primjera da napišu pismo u ime nekih institucija, iako nikada nisu dobili saglasnost od ostalih u institucijama.

- BiH je složena, naša unutrašnja politika je složena, a samim tim mora biti složena i spoljna politika. Pri tome treba imati mjere i voditi računa, što nažalost u Sarajevu nije bio slučaj - rekla je Cvijanović.

Ona je naglasila da ne treba nikoga provocirati, ali da treba voditi računa ko koga predstavlja i zašto.

- Nama trebaju partneri ovdje sa kojima možemo da gradimo budućnost i da razgovaramo o svim važnim temama, a ne nepartneri sa kojima trebamo potrošiti sve političko vrijeme da bismo opet konstatovali na kraju nekog mandata kako se mi ne slažemo. Mi to znamo da se ne slažemo, ali trebamo onda radimo na tome na čemu se slažemo, pa da onda taj dio posla uradimo - rekla je Cvijanović.

Ministarka inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković uputila je, bez neophodne saglasnosti Predsjedništva BiH, pismo generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu u kojem od njega traži da omogući održavanje izložbe u sjedištu UN u Njujorku posvećene, kako je navela u pismu, "genocidu u Srebrenici".

Ovim Turkovićeva, zajedno sa ambasadorom BiH u Misiji Ujedinjenih nacija u Njujorku Svenom Alkalajem, priprema novi diplomatski skandal i šokantan potez, piše "Glas Srpske".