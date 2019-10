Cvijanović: Nećemo braniti BiH od onih koji je ruše

Do prije pola godine sam smatrala da treba da damo doprinos procesu formiranja vlasti na nivou BiH, ali više ne razmišljam tako, jer sam vidjela da Republika može da funkcioniše samostalno i da može bez BiH, kaže u intervjuu za Glas plus Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.

Ona poručuje da postoji određena šteta po Srpsku zato što su zaustavljeni neki projekti, ali da će naši ljudi ovdje sve više vidjeti razumjeti s kim mi živimo i kako oni hoće da nas tretiraju.

- Smatram da će sve to ojačati Republiku Srpsku i da će ovo neformiranje vlasti ojačati svijest naših građana da smo kadri i da možemo sami, da znamo ko smo i šta smo i da ne damo da nam se to dira. Hoćemo da živimo zajedno, ali nećemo i ne damo da nam se bilo šta nameće, jer ni mi nikome ništa ne namećemo - kaže Cvijanovićeva.

Koga smatrate najodgovornijim za zastoj u procesu formiranja vlasti na nivou BiH?

- Podjednako SDA i ove naše ljude iz Republike Srpske koji su izgubili izbore i sjede u foteljama bez ikakvog političkog legitimiteta, ali i bez funkcionalnosti. Naravno, ne želim od odgovornosti da izuzmem ni međunarodnu zajednicu, jer je neko nasavjetovao SDA da se ponaša tako kako se ponaša.

Šta treba da rade ljudi iz SDS-a i PDP-a koji su na funkcijama na nivou BiH, da li treba da se povuku?

- Smatram da je trebalo da se povuku, ali oni te fotelje brane kao ne znam ni ja šta. Međutim, neumoljiva činjenica je da su im građani poslije četiri godine njihove vlasti u Sarajevu rekli da nisu zadovoljni onim što su oni tamo radili i da tamo treba da dođe neko drugi. Ali kako vrijeme odmiče, ja sve manje razmišljam o tome i to mi nije na dnevnom redu.

Srpska neće da podrži slanje ANP-a u Brisel, a Željko Komšić i Šefik Džaferović bez toga neće da imenuju Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Savjeta ministara! Gdje je izlaz?

- Želim da naglasim da formiranje vlasti za mene više uopšte nije politička tema, jer sam dobila dokaz da možemo bez toga. Imate Mostar u kojem već dugo ne mogu da se održe izbori, a ovo je jedna politička igra u kojoj od cijele BiH nastoje napraviti Mostar sa tom varijacijom da tamo uopšte ne možete da održite izbore, dok u BiH možete, ali ne možete da sprovedete rezultate. To namjerno rade u Sarajevu sa ciljem da svijetu pokažu da BiH ne može da funkcioniše i traže da bude potpuno centralizovana zato što je mrze ovakvu kakva je, jer mrze Republiku Srpsku, entitete, kantone...

I gdje to može odvesti?

- Mislim da će nas sve ovo ojačati. Njihova platforma se otprilike svodi na “ako nije po mom, neće biti nikako“. Izvinite, ali neće biti po vašem, biće onako kako se dogovorimo. Oni žele da uslovljavaju i da pokažu da je to formula za uspjeh, a ja govorim da je to formula za neuspjeh. Ako oni žele da žive u neuspjehu, neka žive bez nas, mi želimo da živimo u uspjehu i da jačamo Srpsku. Ne smeta nam ni FBiH, ni kantoni, pa ni oni koji sjede gore u Sarajevu, bez obzira na to ko su oni. Varaju se u Sarajevu ako su mislili da će da nas nečim uslove i tako pogaze, jer se sve dešava kontra. Ne treba da trošimo energiju, jer smo došli u situaciju da imamo ljude koji navodno brane BiH, a oni je u stvari urušavaju. I šta mi treba da radimo, da usmjerimo sav svoj politički rad na to da spašavamo ono što oni urušavaju?! - naglasila je Cvijanovićeva