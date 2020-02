Cvijanović: Narodna skupština jedina relevantna da brani ustavnu poziciju Srpske

Institucije Republike Srpske veoma ozbiljno shvataju odluku o povlačenju iz odlučivanja u institucijama BiH, izjavila je za RTRS predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.

Naglasila je da je Narodna skuptšina centralno i jedino mjesto relevantno da brani i dejtonsku i ustavnu poziciju Republike Srpske.

Cvijanovićeva je dodala da Republika Srpska već godinama trpi veliku štetu i udare na identitet, obilježja i Dan Republike, a sada i na neke druge odnose kao što su pitanje vlasništva ili imovine.

- Imamo utisak da se ovdje stalno donose određene odluke, ranije od strane visokih predstavnika, a sada kroz novu praksu od strane Ustavnog suda Bih koji je od njih preuzeo tu praksu. Umjesto da gradite povjerenje u okviru kojeg bi trebalo da imate i povjerenje prema institucijama pravosuđa, dolazite u situaciju da je to nepovjerenje sve veće, da su sve veće naše spoznaje o tome da imate institucije koje nisu kredibilne nego donose političke, a ne pravne odluke – izjavila je Cvijanovićeva.

Predsjednica Srpske je istakla da su na određeni način preplašeni i zabrinuti određenim praksama, između ostalog i Ustavnog suda BiH.

- Јedan momenat je taj što imate te strane sudije koji po pravilu predstavljaju određenu glasačku mašineriju i služe preglasavanju, dakle po pravilu opet sudija iz Republike Srpske i po pravilu su to odluke koje u kontinuitetu čine ili vrše štetu interesima Srpske. Druga važna stvar je to kakav vi uopšte odnos pokazujete ili kakva je to država u kojoj vama strane sudije rade posao koji treba da radi domaće pravosuđe? Treća stvar, umjesto da taj sud štiti ustavnost, on zapravo kreira neke nove mjere ili odluke kojima se mijenja postojeći dejtonski sistem. I ovdje je prepoznata i ta zamka – naglasila je Cvijanovićeva.

Dodala je da očekuje da će Narodna skupština u ponedjeljak obaviti vrlo konstruktivnu i kvalitetnu raspravu.

Istakla je da su danas na sastanku jendoglasno donijeli odluku o tome da se u Narodnoj skupštini prodiskutuje ovo pitanje.

Cvijanovićeva je navela da je donesen zaključak da predstavnici Srpske u institucijama BiH treba u narednom periodu da zamrznu svoju aktivnost u vezi sa donošenjem bilo kakvih odluka zato što je neophodno i važno da se, kaže, konačno napravi ambijent koji će biti dovoljno komotan za sve i po mjeri svima koji žive u BiH.

Cvijanovićeva je naglasila da bošnjački političari uporno urušavaju bilo kakav dogovor. Smatra da svi zajedno treba da sjednu za jedan stol i urede odnose u državi na način koji bi svima bili po mjeri. Svjesna je da će to biti težak zadatak

- Mi, nažalost, dosad nismo imali partnere u okviru domaćeg korpusa, da tako kažem, tri konstitutivna naroda da se bavimo tim stvarima zato što to prvenstveno ne želi bošnjačka politika. To je tako godinama zato što su ohrabreni od strane pojedinih dijelova međunarodne zajednice, a prvenstveno visokog predstavnika i svih onih koji stoje iza njega da se ponašaju na jedan takav način. Taj način je invazivan, ne trpi ništa što je drugačije i taj način pokazuje da ne može da toleriše Dan Republike, obilježja i postojanje Republike Srpske. Sve ovo što se sada radi jeste usmjereno da se istopi postojanje Republike Srpske – izjavila je Cvijanovićeva, dodavši da institucije Srpske mnogo bolje rade posao nego što to čine federalne i institucije na nivou BiH.

Predsjednica Srpske izjavila je da je nemoguće da ova odluka bude provedena jer, kako je navela, ovdje više nije stvar provođenja odluke već stvar odnosa.

- Ne možete u jednoj stvari na jedan način odlučiti kad je u pitanju Brčko distrikt, a na drugačiji način kad je u pitanju Republika Srpska. Ili da, kada je u pitanju Republika Srpska, da se u nekoj prethodnoj odluci pozivate na jedne principe, a sad u ovoj odluci odustanete od njih. To nas sve uvodi u sferu apsolutne pravne nesigurnosti i do zaključka da su odluke politički motivisane. Ustavni sud je nekoliko puta izlazio iz onog što jeste njegov osnovni mandat u okviru toga – rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da žele da prave ambijent u kojem će svi moći zajedno da žive i da se usmjere na pitanja koja su od prioritetnog značaja za građane. Problem je u tome što se uporno produkuju krize.

- Јa žalim što takve krize veoma često produkuje upravo i Ustavni sud BiH, svrstavajući se na stranu onoga što su politički zahtjevi bošnjačkih stranaka, izlazeći im u susret. Da li to rade iz neznanja ili s namjerom, a ja mislim s namjerom da bi mijenjali sistem koji je dejtonski na jedan drugačiji način. Ranije su to radili visoki predstavnici i mnogo kritike je išlo na taj račun. Svako živ ko pogleda državu i vidi da neki visoki predstavnik donosi domaće akte umjesto insitucija, reći će da je ta država nenormalna – poručila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je upozorila da je opasna situacija u kojoj se ono što je radio OHR prebacuje na teren Ustavnog suda. Smatra da je to zato kako se nikome ne bi moglo objasniti zbog čega nećete ili ne možete da provedete odluku Ustavnog suda.

- Mi želimo da sudovi u BiH budu takvi da nijedan građanin neće postavljati pitanje o bilo čemu što oni rade, o pravdi ili nepravdi. Mi nećemo sudove koji su pod uticajem politike, pod uticajem stranaca. Mi hoćemo sudove koji će biti odgovorni pravosuđu u cjelini, građanima i Republike Srpske i Federacije da bi oni ovdje mogli da grade svoje živote, porodice, razvijaju svoje poslove i budu sigurni da će uživati zaštitu oni i njihova imovina. To, nažalost, nije slučaj - istakla je ona.

Predsjednici stranaka opozicije nisu prisustvovali današnjem sastanku, već su poslali predstavnike svojih političkih partija. Mirko Šarović tvrdi da je opozicija natjerala SNSD da reaguje nakon jučerašnje odluke. Cvijanovićeva je kratko rekla da nema potrebe da se nakon ovakvih tema i sastanaka daju komentari takve vrste.

- Neću da pokvarim važnost ove situacije i toga da naše institucije odrade ispravno svoj posao, da smo se okupili i donijeli jednoglasnu odluku time što ću komentarisati šta je, iz nekog moranja, morao da kaže Mirko Šarović. Važno mi je da smo imali konstruktivan sastanak. Očekujem da će biti konstruktivna sjednica Narodne skupštine i da ćemo tamo zauzeti stavove koji će biti dobri za naše građane, jer smo mi odgovorni pred njima, Ustavom i zakonom - zaključila je predsjednica Srpske za RTRS.