Cvijanović: Napadi na Viškovića - tempirana tema

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da joj djeluje kao namjerno puštena priča o lažnom svjedoku u vezi sa premijerom Radovanom Viškovićem da bi se pažnja javnosti skrenula sa potresa u SDA - odlaska Aljoše Čampare i njegovih optužbi na račun dojučerašnjih stranačkih kolega i visokopozicioniranog kadra SDA.

"U vrijeme kad Republika Srpska i Srbija proslavljaju praznik srpskog jedinstva, a bošnjački političari DžaFerović, Izetbegović i Komšić histerišu zbog Dodikove posjete zvaničnom Zagrebu, izgleda da je napad na Viškovića spasonosna tema za kontaminirano Sarajevo. Od Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske čuli smo o nekredibilnosti tog svjedoka i njegovim lažnim svjedočenjima pred Sudom BiH", istakla je Cvijanovićeva.

Na pitanje Srne da prokomentariše napade na premijera Viškovića, predsjednik Srpske je rekla da je to tempirana tema i da je namjera da se diskredituje još jedan Funkcioner Republike Srpske.

"Nažalost, nagledali smo se svega i svačega u okviru i međunarodnog sudovanja i onog na nivou BiH, tako da vidimo i nevino osuđene, ali i ratne zločince koji se šepure po BiH, a ni jedan sud niti je htio, niti se usudio da ih osudi jer se to nije uklapalo u osmišljenu političku konstrukciju", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da niko normalan nema ništa protiv da pravosudni organi rade svoj posao i da istražuju sve što treba od ratnih zločina do bilo kojeg oblika kriminala ili korupcije.

"Ali, imati s jedne strane takve optužbe, a s druge strane tvrdnje da je riječ o svjedoku koji je psihički poremećen i koji je za novac lažno svjedočio, a onda sve to eksploatisati medijski, i to baš kad je na sceni opšta pometnja u političkom Sarajevu, onda to zaista djeluje s lošom namjerom", naglasila je Cvijanovićeva u izjavi za Srnu.