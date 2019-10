Cvijanović: Muzej Vojske Srpske će imati podršku institucija

Muzej Vojske Republike Srpske biće proširen, nadograđen i savremen, dogovoreno je to na sastanku predstavnika Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović. Da sve bude po propisima pobrinuće se i Muzej Republike Srpske. Najbolji je to način da se njeguje tradicija Vojske Republike Srpske i sačuva sjećanje na one koji su dali život za Republiku Srpsku, poručeno je iz kasarne Kozara.

Kažu, Muzej će imati i edukativni karakter da bi mladi shvatili značaj odbrambeno otadžbinskog rata. "Nama ostaje da te ideje pretočimo u djelo i sačuvamo od zaborava prije svega oni koji su poližili živote i sačuvamo sjećanje na VRS i stanje srpskog naroda kroz vijekove na ovim prostorima", istakao je Milan Radojčić, komandant Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. U realizaciji tih ideja pomoći će i institucije Republike Srpske. Najbolji je to način da se očuvaju vrijednosti i tradicija i sve ono što je krasilo vojnike Republike Srpske. "Mislim da ćemo već sljedeće godine, nakon što se završi papirološki dio, ući u konkretne aktivnosti koje se odnose na sanaciju, rekonstrukciju ali i nadogradnju određenih dijelova", izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske. Muzej Vojske Republike Srpske osim u Banjaluci postoji i u Bijeljini, Prijedoru i Bileći. U znak saradnje predsjednik i predstavnici Trećeg pješadisjkog Republika Srpska puka, zasadili su drvo javora u krugu kasarne.