Cvijanović: Moramo izvlačiti pouke iz prošlosti

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta da se takva sjećanja moraju njegovati i izvlačiti pouke šta je dobro, a šta zlo.

Cvijanovićeva je ukazala na važnost sjećanja na sve žrtvem posebno kada je riječ o Holokaustu i velikim stradanjima i u doba fašizma ili rastućeg nacizma, kao i svih ideologija koje su očito bile naopake, destruktivne i pokazale najgore lice koje može da se pokaže.

"Moramo njegovati sjećanje na žrtve, moramo cijeniti ono što je bilo u prošlosti, moramo iz toga uvijek izvlačiti pouke da znamo šta je to dobro, a šta je zlo", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je napomenula i da je šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović juče položio vijenac na Piskarevskom memorijalnom groblju u Sankt Peterburgu povodom 75 godina od oslobođenja ovog grada u Drugom svjetskom ratu.

Cvijanovićeva je podsjetila da je Lenjingrad, kako se tada zvao današnji Sank Peterburg, poslije više od 800 dana opsade oslobođen i da je to značilo izbavljenje za ruski narod, ali i za one koji su to trpjeli u okviru tadašnjeg Lenjingrada.