Cvijanović: Mjere zavise od epidemiološke situacije

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da od epidemiološke situacije zavisi da li će neke od mjera biti ublažene ili pooštrene u Republici Srpskoj.



"Da li ćemo pooštravati mjere to zavisi od svih nas. To nije volja ili hir bilo koga, to su vrlo teške odluke", rekla je predsjednica Srpske nakon sastanka sa rukovodstvom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske koje je predvodio generalni direktor Vlado Đajić.

Ona je apelovala na sve da budu strpljivi, da najviše slušaju zdravstvene radnike, ali i da nikada ne izgube iz vida šta su potrebe privrede.

Prema njenim riječima, epidemiolška situacija se pokušava držati pod kontrolom da bi zdravstvo moglo funkcionisati i da bi se što prije vratilo potpunom otvaranju privrede jer pojedine grane već trpe velike pritiske.

Cvijanović je rekla da je važno da institucije obezbijede finansijsku podršku za sve one gubitke koje pojedine privredne grane trpe.

"Ovo djeluje kao začarani krug, ali vjerujem da ćemo iz toga izaći. Institucije Republike Srpske su tu na raspolaganju svima koji su ugroženi jer je to najbolji način", istakla je Cvijanović.

Ona je navela da ne može reći da se ne poštuju mjere Republičkog štaba za vanredne situacije, ali i istakla da se to ne čini u onoj mjeri kako se očekivalo.

Kada je riječ o Republičkom štabu za vanredne situacije, Cvijanović je rekla da treba da se vodi računa o tome šta su potrebe zdravstva i privrede Republike Srpske.

"Nikome nije bilo lako donijeti bilo koju mjeru koja je značila bilo kakvu restrikciju u našem funkcionisanju, ali su bili prinuđeni da to urade", istakla je predsjednica Srpske.

Sastanku su prisustvovali direktori domova zdravlja i predstavnici Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.