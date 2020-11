Cvijanović: "Malim Šengenom" mnoge stvari biće poboljšane

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je projekat "malog Šengena" dobra ideja i da će njegovom realizacijom biti poboljšane mnoge stvari na Zapadnom Balkanu.



"Mnogi sumnjaju da je to zamjenska forma za proces evropskih integracija, ali bih rekla da je u suštini pripremna faza za ovaj proces. Ne znamo koliko će proces dugo trajati, odnosno dok se ne dođe do članstva u EU, i s toga smo mi, kao prioritetan cilj, definisali da se dobije status kandidata, jer nam to daje više prostora za institucionalne i svake druge veze, te korištenje sredstava EU", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Gradišci.

Ona je istakla da će "mali Šengen" značiti dobru pripremu u procesu evropskih integracija.

"Do članstva u EU se dolazi na osnovu ispunjavanja određenih uslova i kriterijuma i, prema tome, ovo može da bude dobra pokazna stvar ili aranžman u kojem ćemo se navići da funkcionišemo na drugačiji način, uz olakšano kretanje i funkcionisanje privrede u regonu. Sve ovo zajedno stvara pretpostavke za kretanje ka EU", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da kretanje ka EU nije zaustavljeno zbog projekta "mali Šengen", nego zbog drugih stvari.

"Te su stvari, s jedne strane na EU, a s druge na zemljama zapadnog Balana, i sigurna sam da taj proces neće biti doveden do kraja u bliskoj budućnosti, a konkretno govorim o prijemu nekih novih država. Nalazimo se na tom putu zato što je to dobro za građane i sve što reformišemo u društvu je dobro bez obzira kada ćemo stići u članstvo", kaže Cvijanovićeva.