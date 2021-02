Cvijanović: Maligni uticaj visokog predstavnika, nije dorastao međunarodnoj funkciji

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da je sramotna izjava Valentina Incka, čovjeka koji je pokazao da nije dorastao međunarodnoj funkciji koju obavlja jer je davno samog sebe srozao na nivo zajedljivog i ostrašćenog dnevnopolitičkog lobiste.

"Reći kako je Republika Srpska nametnula srpskom narodu teret krivice je odvratna izjava i uvreda svim Srbima i pokazuje lošu namjeru prema Republici Srpskoj, a pogotovo prema porodicama onih koji su izgubili svoje najmilije", istakla je predsjednik Republike upitana da prokometariše Inckovu izjavu da nije on nametnuo kolektivnu odgovornost, već da je, kako kaže, Republika Srpska nametnula srpskom narodu teret krivice.

Cvijanovićeva je navela da je o mandatu visokog predstavnika suvišno bilo šta reći jer su ljudi koji su obavljali te funkcije uglavnom djelovali izvan zadatog okvira.

Ona je istakla da su neki prijetili, neki kažnjavali, neki nametali vještačka rješenja i od svega toga je ovoj državi uvijek bilo gore, nikad bolje, ali Incko je otišao dalje - on je odlučio da truje, komplikuje, vrijeđa i umišlja da je on taj koji će govoriti šta je Srbima Republika Srpska.

"Ne bih nikoga da vrijeđam i ne bih sebi dozvolila da govorim loše o bilo kojem kolektivitetu na planeti, ali o istoriji bi se svašta moglo reći. Dakle, Incko je prešao crtu. Ne postoji mandat koji mu dozvoljava da priča na ovaj način. Jasno je da BiH u kojoj ni Srbi, ni Hrvati ne bi imali nikakva politička prava, pa ni pravo na identitet, mjera njegove vizije BiH. Ali, to nije naša mjera u Republici Srpskoj", poručila je Cvijanovićeva.

Da se ovo dešava u sferi bilateralne diplomatije, istakla je Cvijanovićeva, stvari bi se lakše riješile, jer tu ozbiljne zemlje povuku šarlatane, one koji rade naopako i koji su izgubili kredibilitet, ali Incko je penzioner bez odgovornosti prema svojoj zemlji.

"Doduše, on ne uživa podršku ni svih u čije ime vrši mandat, zato što je to prevaziđena kategorija i što se pretvorila u oruđe pojedinih politika, a ne instrument podrške izgradnji povjerenja u BiH. On nije ni podrška procesu evropskih integracija, već teret i EU i onom što oni neostrašćeni u EU žele da postignu. Jednostavno rečeno, na sceni je maligni uticaj visokog predstavnika i Republika Srpska treba da zna s kim ima posla", konstatovala je Cvijanovićeva.