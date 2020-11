Cvijanović: Lokalni izbori pokazali politički snagu SNSD-a

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da su protekli lokalni izbori pokazali političku snagu ove stranke, s obzirom na činjenicu da je SNSD pobjednik u 42 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, dvije više nego na prethodnim izborima i ima ubjedljivo najveći broj odborničkih mjesta.



Kada je riječ o izvještavanju pojedinih medija u regionu o izbornim rezultatima, Cvijanovićeva je rekla da su ona potpuno netačna jer navode da je SNSD izgubio Banjaluku, Prijedor i Bijeljinu.

"Prijedor i Bijeljina ranije nisu ni bila SNSD-ova, a pri tom ti mediji ne kažu gdje je sve SNSD dobio. To je samo jedna samoohrabrujuća poruka koja je našla regionalnu dimenziju kod onih koji to priželjkuju, a sa duge strane se nalaze oni koji to ne priželjkuju i koji neće to dozvoliti", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je SNSD, što se tiče Republike Srpske, zadovoljan, ima više lokalnih zajednica gdje su pobijedili nego što je to bio slučaj ranije, a ako se tome dodaju i mjesta gdje je pobijedila Ujedinjena Srpska, Demos, to je apsolutno na broju kako je bilo.

Potpredsjednik SNSD-a je navela da je jeste razočarana rezultatima izbora u Banjaluci, ali da svako ima pravo da bira, te da nikada nije problem nijedna pobjeda koja je legitimna, do koje se došlo iskreno.

"Meni je Banjaluka razočarenje iz više razloga - prvo jer, zaista, mislim da smo imali dobrog kandidata, koji je dokazano dobar kabndidat, koji je uradio mnogo u okviru SNSD-ove politike ali iskoračio i samostalno u nekim stvarima za Banjaluku. Banjaluka je pod političkim vođstvom SNSD postala glavni grad Republike Srpske, administrativni centar, grad koji se može takmičiti sa svakim gradom u Evropi", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da buduće vrijeme neće donijeti takav razvoj kakav je Banjaluka imala, ali treba dati priliku kandidatu za gradonačelnika koji je sada pobijedio da pokaže šta može.

"Lako je biti opozicionar i govoriti kako ćete napraviti ovo ili ono, lako je biti neko ko može biti revolucionar, pa okupljate i kritikujete. Ono zbog čega žalim jeste da su naši koalicioni partneri doprinijeli tome. Na isti način sam i ja prošla u Banjaluci prije dvije godine. Ako je to tada bio incident, ovo je sada već pojava. Svjesna sam te pojave i želim da moje stranačke kolege budu svjesni te pojave. Ako saberete stranački i koalicioni kapacitet, vidite da je to ubjedljivo više od onoga što se desilo", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da niko nikoga ne tjera da potpiše koalicioni sporazum, ali, ako to učinte, onda ste u koaliciji koja računa na taj broj glasova.

"Da je cijela koalicija djelovala iskreno to ne bi bio ovaj rezultat, ali priznajem pravo nekome drugom da pobijedi", dodala je ona za RTRS.

Cvijanovićeva je rekla da se "digla galama" u vezi sa izjavom predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, ali da je ona zapamtila njegovu ključnu rečenicu - "Sa SNSD-om Banjaluci nije falilo do sada, a neće faliti ni ubuduće".

Cvijanovićeva je ocijenila da će ovo sada biti jedno zanimljivo političko vrijeme za Banjaluku i veoma dobro za preispitivanje odnosa unutar koalicije.

"Ne zato što je SNSD arogantan ili neka druga politička partija u koaliciji je ovakva ili onakva, već zbog iskrenosti. Ako iskreno ukalkulišete nešto kao vaš rezultat onda očekujete da se on ostvari, zato moramo to preispitati da se te stvari više ne bi dešavale. Nikome ne sporimo pobjedu, ja želim da Banjaluka napreduje, mi ovdje živimo, radimo, uložili smo sve što smo mogli u Banjaluku, ali politika je politika. Svako se bori svojim političkim metodama i svako na svoj način pokušava da dođe do političkog cilja", rekla je Cvijanovićeva.

On je ocijenila da je ovo vrijeme politike čistih računa i iz ovoga što se desilo daje se jedna velika šansa.

"To je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik lijepo rekao - ovo daje veliku šansu da se neke stvari poslažu onako kako treba i da idemo dalje. Vjerujem u kapacitet SNSD-a i u Banjaluci, jer smo ga pokazali, imate neki pad glasova, ali to se dešava. U suštini to je najjača politička partija koja može kroz svoj pravi aktivizam i ponovno uspostavljanje dobre komunikacije i povjerenja sa ljudima da reahabilituje sve to. Banjaluka je ozbiljan grad i mora imati ozbiljne politike. Cijela Republika je ozbiljna stvar za nas i moraju se imati ozbiljne politike", rekla je Cijanovićeva.

Ona je istakla da neko ko je vlast mora da se navikne i na kritike, koje joj nikada nisu smetale, posebno ako su dobronamjerne.

"Da biste se ozbiljno kretali u budućnost morate imati ozbiljne ljude. Ozbiljni ljudi su uvijek izrasli iz ozbiljnih politika, a da biste imali ozbiljne politike morate imati ozbiljan korpus ljudi koji u tome učestvuju. Ja sam ponosna na taj dio SNSD", istakla je potpredsjednik SNSD-a.

Ona je naglasila da ne želi da gubitak izbora u Banjaluci umanji sjajnu pobjedu koju su ljudi iz SNSD postigli u opterećujućoj situaciji sa određenim koalicionim partnerima prije izbora, poput Prijedora, Kostajnice, Gacka...

"U Bijeljini se desilo što se desilo, ali ko je partija broj jedan u Bijeljini? Koliki je koalicioni kapacitet u Bijeljini - nas iz SNSD-a i koalicionih partnera? Odbornički i poslanički kapacitet je korpus kojim raspolažete, to je snaga koju dobijate od naroda, a za pojedinačne pozicije, često je to predmet mnogih manipulacija", konstatovala je Cvijanovićeva