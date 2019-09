Cvijanović: Izjave Šarovića me nisu iznenadile - znam čovjeka

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Pelagićevu da je izjave predsjednika SDS-a Mirka Šarovića uopšte ne iznenađuju jer, kako kaže, zna čovjeka.

Na pitanje Srne da prokomentariše Šarovićevu izjavu da "policiju ne treba da postrojavaju nikakvi političari", Cvijanovićeva je rekla da je to sramotna i malo žalosna izjava, te da je Šarović očito propustio da vidi da nije bilo nikakvog postrojavanja policije od političara nego da su tamo bili najviši nosioci vlasti i predstavnici institucija Republike Srpske.

Ona je ocijenila da ne bi bilo suvišno da i Šarović pokaže malo poštovanja prema institucijama Republike Srpske.

"Policija je predala raport meni kao predsjedniku Republike, a ne meni kao nekom političaru. Ako ne znamo da cijenimo svoje institucije i ulogu policije u očuvanju bezbjednosti svojih građana, onda je i suvišno da komentarišem takve njegove izjave, osim da su sramotne", istakla je Cvijanovićeva.

Da je došao kakav ambasador da postrojava institucije Republike Srpske Srpske, kaže Cvijanovićeva, sigurna je da ni Mirko Šarović ni mnogi drugi ne bi ništa o tome rekli.

"Naša obaveza je da jačamo našu policiju i mi smo to uradili na način koliko nam to omogućavaju finansijska sredstva i odluke koje smo donijeli. Naši građani vole da imaju policiju koja može da štiti njihove interese i mi smo kao institucije dužni da to uradimo.

Osim toga, i sam jučerašnji događaj je način da se pokaže jedinstvo institucija, policije, koja je tu bila centralna, i naših građana. Mislim da bi bilo fino i dobro pozdravljeno od naših građana da se tu našao i neki od ministara iz Savjeta ministara koji su Srbi", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da ne zna zašto oni bježe od bilo kog događaja koji se organizuje na nivou Republike, osim što ponekad odu na polaganje vijenaca, i to izaberu gdje, a za sve drugo su u stanju da kritikuju.

"Apsolutno se ne slažem se s tim. Bilo bi lijepo da oni koji dolaze iz Republike Srpske /a rade na nivou BiH/ polažu račune institucijama i građanima Republike Srpske, a ne Sarajevu, strancima i da ih odobrovolje svojim izjavama da li im se nešto sviđa ili ne pa tako strukturišu svoje izjave", rekla je predsjednik Srpske.

Na pitanje da li je očekivala i izjavu Šarovića nakon zajedničkog sastanka predstavnika Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da to "nije bio sastanak istomišljenika", Cvijanovićeva je rekla da joj je i taj dio sraman, ali da nije iznenađena, jer, kako kaže, poznaje čovjeka.

"Da vi odmah nakon sastanka koji je napravljen u jednom takvom formatu i koji sam po sebi već podrazumijeva visok stepen važnosti, u koji su bili zagledani naši građani, izlazite da bagatelišete na način kako je to urađeno je sramotno i apsolutno se ne slažem", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da sastanak u Beogradu nije imao nikakvu skrivenu namjeru, već je bio prilika da se razgovara realno o stvarima koje su opterećujuće za Republiku Srpsku.

"Valjda su i ti ljudi iz opozicije koji su tamo bili isto dio Republike Srpske bez obzira što sjede u Sarajevu. Sjedi i predsjednik /Milorad/ Dodik u Sarajevu, i njemu je tamo posao pa se bavi onim što jesu interesi Republike", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se aposlutno ne slaže sa takvim načinom izlaska u javnost i objašnjavanjem čiji su stavovi kakvi bili ili kakvi nisu.

"Mislim da smo svi trebali da ostanemo ozbiljni i da budemo zahvalni predsjedniku Vučiću što je želio da sasluša naše mišljenje o važnim stvarima, a jedna od stvari je bila deklaracija SDA, ali to nije bila centralna tema", navela je Cvijanovićeva.

Navodeći da su se učesnici sastanka u Beogradu složili o mnogim stvarima, Cvijanovićeva je rekla da to što neko ne može da izdrži pa nakon sastanka potrči da se pravda nekome, ali ne građanima Republike Srpske, što je bio u Beogradu, to treba pitati Šarovića.

"Uopšte nisam iznenađena takvim izjavama jer sam imala priliku da sarađujem sa tim ljudima u prethodnom periodu i znam da se svaki put kada se dolazilo na teren da se postigne neko jedinstvo oni su uvijek izlazili iz te priče.

Znam da našim građanima treba jedinstvo i da sam dužna da to nudim kao formulu za naše funkcionisanje. Da li će to sve političke partije ili političari prihvatiti, na to ne mogu da utičem ali moje je da promovišem to kao ispravan princip zato što vjerujem da jedinstvo jeste ispravan princip", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da nikada ne bi bagatelisala bilo koji sastanak, a pogotovo takav gdje je predstavnicima Srpske učinjena takva čast.

"Moram da naglasim da vlast koja je danas u Sarajevu, koja je bespotrebno zadržana previše dugo u besmislenom tehničkom mandatu, nosi jedno teško nasljeđe iz prethodnog perioda koje ima dodira sa Srbijom a odnosi se na aferu prisluškivanja u kojoj su Srbi prisluškivali Srbe, kao i nemili događaj kamenovanja i pokušaj ubistva predsjednika Vučića za koji nikada niko nije odgovarao i o čemu su se ućutale institucije BiH u kojim, nažalost, sjedi i naši kadar iz Republike Srpske. Mi očekujemo od našeg kadra koji sjedi u sadašnjoj vlasti na nivou BiH, pa makar nastavili da budu u ovom tehničkom mandatu, da se pozabave tim pitanjem", naglasila je Cvijanovićeva.