Cvijanović: Institucije treba da rade svoj posao u skladu sa zakonom

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je, povodom današnjih događaja u Banjaluci, da kao predsjednik Republike može da kaže da institucije treba da rade svoj posao, a kao građanin i majka ono što je rekla prije mnogo mjeseci - da duboko žali zbog tragedije koja se desila porodici Dragičević.

"Saosjećam i žalim zbog velikog, najvećeg gubitka, a to je gubitak djeteta. Ne mogu da komentarišem rad policije koja djeluje po nalogu tužilaštva i sprovodi akcije i mjere. Ni predsjednik Republike, ni predsjednik Vlade, ni narodni poslanik ne mogu da se miješaju u te aktivnosti. Oni znaju iz kog razloga su pokrenuli ovu akciju", naglasila je Cvijanovićeva.

Govoreći o institucijama Srpske, Cvijanovićeva je istakla da je u Republici Srpskoj napravljen širi konsenzus koji je dovoljan da obezbijedi njihovu stabilnost, ocijenivši da to mora biti prioritet broj jedan.

"Ako nema institucija, ako one nisu stabilne i nemaju stabilan politički ambijent, onda ne mogu da izvršavaju svoje obaveze prema građanima. Zato toliko insistiram na tome", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je veoma važno da Vlada, kao najvažniji i najvidljiviji instrument u operativnom smislu za sprovođenje politika, ima široku podršku parlamenta da može da se posveti razvoju, unapređenju ambijenta, rastu broja zaposlenih, penzija i plata i jačanju socijalne sfere.

Kada je riječ o saradnji sa institucijama na nivou BiH, Cvijanovićeva je rekla da ima očekivanja i da je sve olakšano činjenicom što je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, jer to otvara više prostora za bavljenje razvojem na republičkom nivou.

"Da bi taj sistem bio zaokružen i jači treba nam i Savjet ministara u kojem će sjediti odgovorni ljudi koji su odnijeli pobjedu na izborima, koji mogu da preuzmu odgovornost za procese i da koordinišu aktivnosti sa republičkim institucijama što, nažalost, nikada nije bilo u posljednje četiri godine", napomenula je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, bošnjačkoj političkoj sceni nije u interesu da bude formiran Savjet ministara, ali i stranom faktoru kojem odgovara sastav koji treba da ode.

"Saga o Savjetu ministara može dugo da traje i u ovom slučaju Srpska je žrtva nesređenih odnosa u Federaciji BiH (FBiH). Bitan je i naš zajednički nastup u Parlamentarnoj skupštini BiH. Predsjedništvo u kojem imamo srpskog člana je vrlo važno zato što je na čelu aktivnosti. Treba nam Savjet ministara da bi vršili koordinisane aktivnosti i da imamo ljude koji neće nešto blokirati, nego će biti na usluzi. Oni treba da budu servis svima, ne samo Republici Srpskoj već i FBiH", ocijenila je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je rekla da očekuje i da će ljudi iz SDS-a i PDP-a prepoznati šansu da rade sa kolegama iz drugih političkih partija za dobrobit Republike i njenih građana.

"Želim da vjerujem da će oni prepoznati ovu šansu i bilo bi mi mnogo nelogično i politički opasno po njih da iskoče iz takvog aranžmana. Kao predsjednik Republike želim da se oni ponašaju na takav način, da se usaglašavaju stavovi, da znaju da je Srpska polazište za sve naše politike i da treba da se dogovaramo o svim našim politikama bez obzira kojoj partiji pripadamo, a treba da odemo na teren koji se zove zajedničke institucije BiH", kaže Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da je situacija u Srpskoj stabilna i da Vlada ima stabilnu finansijsku situaciju, što će joj olakšati rad, dodajući da je raduje što su premijer i ministri uspostavili dobru saradnju sa socijalnim partnerima.

"Vidim kod novog predsjednika Vlade želju da s njima radi na taj način. Ako želi uspjeh, Vlada se ne smije ponašati izolovano od društva", navela je Cvijanovićeva.

Govoreći o ekonomskim prilikama u Srpskoj, predsjednik Republike je istakla da banjalučki aerodrom, iako su svi predviđali da se to nikada neće desiti, ima stabilne avio-linije.

"Vlada je uspjela dovesti avio kompaniju `Rajaner`. Sada smo već na mapi regionalnih aerodroma koji mogu biti interesantni drugima, a linije ka četiri evropske destinacije već daju novu dimenziju", kaže Cvijanovićeva i dodaje da je najavljeno uspostavljanje još jedne ka Berlinu.

Govoreći o projektima za narednu godinu, predsjednik Srpske je navela izgradnju auto-puta od Banjaluke ka Prijedoru, odnosno od Doboja prema Bijeljini i dalje ka Srbiji.

"Važno je i da uz Drinu imamo brzu cestu i moderne saobraćajnice, o čemu sam i danas razgovarala sa premijerom Radovanom Viškovićem. Rekli smo da će prioritet imati projekti iz oblasti saobraćajne infrastrukture, zdravstva, obrazovanja i energetika", navela je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, opredjeljenje Vlade je da se ubrzanim koracima ide u realizaciju projekata iz oblasti energetike, kao što je izgradnja hidroelektrane "Buk bijela" i nastavak gradnje hidroelektrane "Dabar".

Ona je podsjetila da su sa Srbijom dogovoreni zajednički projekti u energetskom sektoru kao što su hidroelektrane "Foča" i "Paunci".

Cvijanovićeva je podsjetila da je Srpska, intervencijom stranaca, izgubila vojnu industriju, dok je ona zadržana u FBiH, ali da postoje aranžmani sa partnerima iz Srbije u vezi sa rehabilitacijom pojedinih preduzeća iz te oblasti.

"Treba otvarati prostor i za neke nove inicijative, posebno u IT sektoru. Moramo generalno jačati privredu i razmišljati na koji način smanjiti jaz između plata u realnom i javnom sektoru. Nijedne nisu velike i treba raditi na tome da budu povećane", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je Srpska prošle godine zabilježila rekordne pokazatelje kada je riječ o broju zaposlenih i pokrivenosti uvoza izvozom.

"Broj zaposlnih je i veći nego što govore zvanični pokazatelji, ali su oni u sivoj zoni i treba ih prevesti akcijama Poreske uprave, Inspektorata, Vlade i drugih institucija u legalnu sferu", dodala je Cvijanovićeva.

Ona kaže da strah od odlaska radno sposobog stanovništa postoji u svim zemljama bivše Jugoslavije, te ponovila da će pokrenuti proces demografske obnove Srpske.

"To ne treba posmatrati samo na način kako da sebe demografski ojačamo. Riječ je o nizu mjera koje će spriječiti da gubimo školovanu radnu snagu. To je moguće jačanjem privrede, rastom plata i stvaranjem boljeg ambijenta. Set mjera mora dati ekonomsku sigurnost porodici u Srpskoj, da imaju plate od kojih će moći živjeti, što je obaveza Vlade. Kao premijer sam rukovodila time da stalno imamo povećanja i koliko god bila mala ona pokazuju da se krećemo i to daje nadu da idemo naprijed", tvrdi Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da rast penzija treba da ostane prioritet Vlade Republike Srpske, izrazivši zadovoljstvo što su one u proteklom periodu povećane za 20 odsto.