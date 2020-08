Cvijanović: Epidemiološka situacija i dalje složena, ali postoji značajna stabilnost

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović u intervjuu za Srnu govorila je o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, te ocijenila da je ona i dalje veoma složena, ne samo u Srpskoj, već i na globalnom nivou, ali je dobro što su republičke institucije pravovremeno reagovale.

Ona je istakla da je, generalno gledajući, situacija i dalje složena, ali kada se ona posmatra danas i kada se uporedi sa početnim periodom, vidljivo je da postoji značajna stabilnost, zdravstveni sektor je u sasvim drugačijem stanju, mnogo stabilniji i opremljeniji.

- Uradili smo sve ono što je neophodno, prvenstveno smo uspjeli da opremimo naše bolnice, tako da su ljekari, medicinske sestre i svi drugi zdravstveni radnici bili apsolutno spremni za ono što nas čeka. U to vrijeme, kada smo se suočili sa pandemijom, bilo je mnogo nepoznanica. I dalje ih ima, ali danas naš sistem funkcioniše sasvim drugačije - ukazala je Cvijanović.

Ocijenila je da još dugo treba upozoravati stanovništvo da svi budu dovoljno odgovorni, da se pridržavaju pravila koja su na snazi i da na taj način smanje rizik zaraze i širenja infekcije.

- Prirodno je da je došlo do određenog opuštanja ljudi i ne može se cijeli sistem, ni ljudi, niti život držati zaključanim previše dugo i u nekom prvom periodu, kada smo imali rigorozne mjere, one su zaista dale rezultate. Tada nam je prvenstveno bio cilj da ne eksplodira zdravstveni sistem, da ne dođe do kolapsa u tom periodu kada je bilo još mnogo nepoznanica i kada na globalnom nivou nije bilo dovoljno ni opreme ni zaštitnih sredstava. Sada je situacija drugačija, ali i dalje ostaju na snazi mjere kojih se svi moramo pridržavati - poručila je Cvijanović.