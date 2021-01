Cvijanović: Džaferovićeva reakcija isprazna, Srpska želi saradnju sa zemljama u okruženju

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je reakcija Šefika Džaferovića na čestitku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom Dana Republike uobičajena - patetična i isprazna, kao i sve one koje su uslijedile iz Sarajeva i uopšte je ne iznenađuju.

"Ono što mislim rekla sam javno, a to je da se zahvaljujem predsjedniku Aleksandru Vučiću, ne samo što nam je uputio čestitku, već posebno zato što je za njegove vlasti odnos Srbije i Republike Srpske dobio novu dimenziju, sadržajnost i konkretnost. Smatram to posebnim vidom iskazane odgovornosti i brige za Republiku Srpsku i to veoma cijenimo, a ono što narod misli ja kao predsjednik javno i kažem", poručila je Cvijanović, komentarišući stav člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića da su "Vučićeve čestitke povodom Dana Srpske odraz nepoštovanja prema državi BiH i direktan atak na njen suverenitet".

Što se tiče razgovora sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem, Cvijanovićeva je za "Novosti" rekla da je bio ugodan i optimističan.

"Počeo je lijepim prigodnim čestitkama povodom svih naših praznika, a završio našom iskazanom spremnošću da unapređujemo saradnju u svim oblastima na dobrobit naših građana. Da li će to neko napadati ili kvalifikovati kao privatni ili zvanični razgovor, meni je nebitno. Ali mi je bitno da gradimo bolje razumjevanje sa svim zemljama u okruženju i da razgovaramo o infrastrukturnom povezivanju, privrednoj saradnji i svemu što je važno za naše građane", naglasila je predsjednik Srpske.

Cvijanovićeva je dodla da inače ne postoji država u okruženju s kojom političko Sarajevo nije ušlo u svađu i nema koga sve u svijetu nisu pokušali uvući u svoje frustracije.

"Napadali su Srbiju za šta su stigli, ali im nije palo na pamet da procesuiraju atentatore na predsjednika Vučića u Potočarima. Kriju ih. Smeta im i kad se međusobno posjećuju funkcioneri iz Srpske i Srbije, ali i kad srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik boravi u posjeti zvaničnicima Hrvatske. Hrvatsku su napadali i kad njihovi državni zvaničnici dođu u Rafineriju Brod, i kad ukažu na bezbjednosno opasne pojave u BiH i kad vode računa o položaju Hrvata u BiH. Mađarsku su napadali jer nam je poslala pomoć za vrijeme korone. Rusiju napadaju i kad nas posjete njihovi zvaničnici i kad nas pozovu sebi, a problematizuju i kad nam pruže pomoć u pandemiji", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila i da u Sarajevu napadaju od reda projekte koji se realizuju u susjednim zemljama ili u Srpskoj, kako one energetske i saobraćajne koje Srpska želi da realizuje sa Srbijom, tako i izgradnju Pelješkog mosta u Hrvatskoj ili izgradnju produktovoda između Hrvatske i Rafinerije Brod u Srpskoj.

"Ranije su vodili i jalove rasprave o Sutorini i svađali se sa Crnom Gorom, a sad se svađaju jer je premijer Crne Gore pozvao telefonom predsjednicu Srpske. Mnogo je tu loših primjera. Od tri nama susjedne države ne postoji niti jedna kojoj političko Sarajevo ne pokušava dijeliti lekcije. To se, naravno, negativno odražava kako na unutrašnje odnose u BiH, tako i na regionalnu saradnju.

Bilo bi korisno da političari iz Sarajeva, za promjenu, prestanu da vrište na svoje komšije u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, a posebno na nas u Republici Srpskoj. Ovako samo iznova dokazuju svoju nesposobnost da žive sa bilo kim ko je drugačiji od njih, ali i da sarađuju sa bilo kim iz okruženja", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva kaže da, što se tiče Republike Srpske, želi najbolje moguće odnose sa svim zemljama u regionu, kao i intenzivnu saradnju koja će biti na dobrobit svih ljudi koji žive na ovom prostoru.

"Pri tome, saradnja sa Srbijom je za nas u Republici Srpskoj bila i ostala od ključnog značaja", zaključila je predsjednik Srpske.