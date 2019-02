Cvijanović: Da nisam ušla u politiku, danas bih radila razvojne projekte sa EU

Da se nisam počela baviti politikom, danas bih radila razvojne projekte sa predstavnicima Evropske unije i zarađivala bih mnogo više nego sada.

Ovako predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović govori ekskluzivno za Srpskainfo o karijeri koju je imala prije nego je zakoračila u političke vode, navodeći da se ni jednog trenutka nije pokajala zbog svojih odluka, niti bi nešto promijenila.

"Kada sam se počela intenzivno baviti politikom bila sam na prekretnici", kaže Cvijanovićeva i dodaje da je u to vrijeme imala ponude da radi neke sasvim druge poslove, a da ih se nije odrekla danas bi sa predstavnicima Evropske unije radila projekte na prostoru bivše Jugoslavije.

"Mogla sam da idem od zemlje do zemlje bivše Jugoslavije i zajedno sa EU realizujem važne projekte. Vjerovatno bih mnogo više zarađivala nego što je to danas slučaj. Tada me niko ne bi napadao ili komentarisao kakva mi je frizura, kako sam se obukla, da li imam podočnjake ili ne. Dakle, bila bih jedna uspješna osoba sa dobrom zaradom", kaže predsjednica Srpske za Srpskainfo.

Na pitanje zašto je uopšte ušla u svijet politike, Cvijanovićeva je kazala da je to za nju bio izazov.

"Moram reći da u prvu ruku nisam sebe vidjela kao neko ko se bavi politikom, ali jesam sebe vidjela kao nekog ko doprinosi politici. Takve su i bile moje prve pozicije" kaže Cvijanovićeva.

Dodaje da se, ipak, ne kaje zbog svoje odluke jer smatra da na ovaj način više doprinosi društvenim ciljevima Republike Srpske.

"Na onaj način bih bila usmjerena na svoje porodično blagostanje i sasvim bi mi dobro išlo na tom terenu", kaže na kraju razgovora predsjednica Srpske.