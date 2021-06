Cvijanović: Cilj Izvještaja da se dođe do istine, bez omalovažavanja bilo čijih žrtava

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine ima za cilj da se dođe do istine, te da namjera nije da se omalovaže i obezvrijede bilo čije žrtve.

- Ali, moramo tragati za istinom da bismo mogli graditi bolje i srećnije društvo i vjerujem da ovaj Izvještaj ima jednu takvu ambiciju i pravljen je na takav način - rekla je Cvijanović, nakon posebne sjednice Vlade koja je Izvještaj primila k znanju.

Prema njenim riječima, da je jedan ovakav izvještaj razmaztran prije deset, 15 ili 20 godina, sa ciljem da se dođe do istine, srpsko-bošnjački odnosi u ovoj državi bi bili daleko volji.

- Tada bismo svi zajedno živjeli u državi koja bi bila mnogo srećnija u odnosu na stanje u kojem se sada nalazimo u BiH i okolnosti u kojima živimo - poručila je predsjednica Srpske.

Međutim, dodala je ona, nikad nije kasno da se traga za istinom i da se dođe do istine.

- Namjera nije da se bilo ko uvrijedi, niti je namjera da se bilo ko omalovaži, da se umanji patnja i bol. Namjera je da se na jedan sveobuhavatn način, baveći se sveobuhvatnim periodom rata, posmatra šta se dešavalo na cjelokupnom tom prostoru i da se posmatra na koji način su stradali i jedni i drugi - naglasila je Cvijanović.

Cvijanović je istakla da je u tome suština i prava vrijednost Izvještaja.

Predsjednica Srpske je rekla da se Izvještaj pojavio u politički složenim uslovima, u kojima se nastoji spriječiti da se govori i pravnim i političkim jezikom, a posebno naučno-istraživačkim jezikom kad su u pitanju ovi bolni periodi iz ratne prošlosti.

- Vjerujem da je razlog i nastojanje da se osujeti bilo kakva rasprava na tu temu upravo to što su nekada davno "koncipirane" određene istine, nakon čega je kompletna mašinerija bila u funkciji da se zaštite takve istine - istakla je Cvijanović.

Dodala je da srpski narod i Republiku Srpsku interesuje prava istina.

- Želimo da znamo šta se to dešavalo i da se to prouči iz svih uglova. Prilično strašno je bilo prolaziti kroz ovaj Izvještaj, ali važno je da dobijamo svijest i saznanje šta se dešavalo kad je u pitanju civilna, a šta kad je u pitanju vojna komponenta. Mislim da je to vrlo dobro za razumijevanje svega što se odnosi na brojeve stradalih i na načine kako su stradali - navela je Cvijanović.

Istakla je da je Izvještaj vlasnštvo ljudi koji su ga proizveli, braneći ga svojom strukom i ekspertizom, te da je dobar orijentir za institucije koje će moći komunicirati o određenim stvarima upravo na bazi ovog izvještaja.

Cvijanović je zahvalila predsjedniku Komisije Gideonu Grajfu i svim članovima njegovog ekspertskog tima, na višemjesečnom predanom radu da bi proizveli jedan ovakav Izvještaj.

- Ono što me raduje jeste upravo konstatacija tih ljudi da su mogli da rade u normalnim okolnostima, bez bilo kakvih pritisaka i sugestija, koristeći dostupne izvore i nastojeći da dođu do svih informacija koje su bile potrebne da se izradi jedan ovakav izvještaj - rekla je Cvijanović.

Prema njenim riječima, to nije bilo uvijek jednostavno, posebno kada su u pitanju institucije ili subjekti koji se nalaze na prostoru Federacije BiH.

- Međutim, zahvaljujući svoj logistici našeg Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, koji je bio pravi servis za jedan ovakav poduhvat, uspjeli su da izrade veoma kvalitetan izvještaj - dodala je Cvijanović.