Cvijanović: Neformiranje Savjeta ministara je politička igra SDA

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da je blokada procesa formiranja vlasti na nivou BiH plod politikantstva i da to stvara problem i u funkcionisanju entiteta jer je neophodna ratifikacija međunarodnih sporazuma i potvrda aranžmana u kojima su često zajedno dva entiteta.

"To je nešto što urušava i ugled BiH. Za Savjet ministara se kaže da je u tehničkom mandatu, ali on nije ni u kakvom mandatu, jer za šta god da se obratite, odgovor je da oni čekaju da odu i da ne mogu da preuzimaju obaveze na sebe. To znači zaustavljanje i odgađanje projekata koje smo započeli sa međunarodnim institucijama i aktivnosti sa EU i tu se vidi nedostatak njihovog kredibiliteta i legitimiteta", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su evropski zvaničnici mnogo puta upozoravali da je najvažniji uslov trenutno formiranje vlasti na nivou BiH i u Federaciji BiH i ocijenila da je to savim logično poslije izbora.

"Postoji zbir, matematika i način da bude formirana stabilna parlamentarna većina za funkcionisanje Savjeta ministara, ali su u pitanju politička igra i uslovljavanja u vezi sa kandidatom za predsjedavajućeg Savjeta ministara ili priča o NATO-u", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Prema njenim riječima, ta politička igra je koordinisana i dolazi iz Sarajeva.

"Ja bih to nazvala samovoljom jedne partije koja je okupila druge partije koje dijele njeno mišljenje u nastojanju da odmaknu SNSD od vlasti u Sarajevu uprkos činjenici da je dobio najveću podršku građana i kredibilitet na izborima. SDA ne odgovara da SNSD bude u vlasti i oni su se, nažalost, povezali sa stranim faktorom i gaje to kao normalan ambijent u kojem neće doći u vlast oni koji su izabrani u Srpskoj nego neki drugi ili ćemo biti u ovom mrtvilu neopravdano dugo. To je štetno za BiH i entitete", upozorila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je istakla da se politička pitanja ne mogu odvojiti od ekonomskih i da se to pokazalo na nizu primjera u vezi sa međunarodnim finansijskim aranžmanima koji su bili podrška budžetima.

"To su primjeri koliko je sve besmisleno kada politika nije politika, nego postane politikantstvo i teren za okršaje. Postojale su namjerne opstrukcije pokušaja da se dođe do novca za podršku projektima i reformama, a posebno frustrira atmosfera u BiH koja je lišena bilo kakve inicijative, jer kad imate inicijativu uvijek više imate onih koji su kočničari nego onih koji su promoteri te inicijative", kaže Cvijanovićeva.

Ona je uvjerena da je Savjet ministara mogao da bude formiran prije četiri ili pet mjeseci.

"Mi u junu pričamo o tome da nismo sproveli rezultate izbora koji su održani u oktobru prošle godine, a mogli smo to uraditi. Kakvu poruku šaljemo? Pobjednici su poznati u sva tri naroda i ta vlast treba da bude sastavljena od pobjednika", izjavila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je insistiranje na aktivaciji Akcionog plana za članstvo u NATO (MAP) izgovor za formiranje vlasti na nivou BiH.

"MAP je izmišljena tema. Uslovljavati stvari unaprijed pokazuje lošu volju i zlu namjeru. Traži se razlog koji djeluje da jeste problematičan, odnosno da neka druga ili treća strana ne može da ga prihvati. Postavi se sve tako da namjerno možete imati dugometražni filim i igrati političku igru u kojoj ćete neke držati odmaknute od pozicija koje im pripadaju u Sarajevu", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da u BiH nema jasne opredjeljenosti za NATO ili MAP.

"Ako ćemo ovako postaviti stvari, onda treba da kažemo da je prioritetni politički cilj Republike Srpske kretanje ka EU, a na tom putu su nas zaustavili, iako su Evropljani rekli da mora biti formirana vlast, a to nije urađeno", kaže Cijanovićeva.

Ona tvrdi da lider SDA Bakir Izetbegović želi da nađe nekog drugog za formiranje vlasti na nivou BiH, bez obzira što nisu dobili podršku na izborima.

"To ne bi bilo prvi put. Međutim, SNSD je jasno prošli put vidio šta znači kada su različite političke garniture na vlasti u Srpskoj i na nivou BiH. Evropski put zahtijeva koordinaciju svih nivoa vlasti, a ne da svako radi za sebe kako hoće", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, ona je istakla da Evropa šalje ohrabrujuće poruke koje treba da amnestiraju sve u BiH.

"Ovo bi trebalo da bude ohrabrenje i za jednu i drugu stranu u BiH, jer su izbori u EU dali neku novu političku dimenziju. Niko se nama u periodu nakon izbora u EU neće baviti, jer će se baviti internim problemima kao što je "Bregzit"", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da će BiH ostati na nekom od radara EU, ali da na glavnom sigurno neće.

"Nažalost, ne shvataju poruku EU da je u BiH potrebno prvo formirati vlast. Namjerno blokiraju evropski put zato što SDA ili političko Sarajevo ne smatraju da je to dovoljno važan razlog. Oni to i ne kriju, a uslov svih uslova jeste formiranje vlasti na nivou BiH", istakla je Cvijanovićeva.