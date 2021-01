Cvijanović: Bilo bi bolje da se ove godine svi bave pandemijom i ekonomijom

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanoviće istakla je da bi bilo bolje i pametnije da se ove godine svi bave pandemijom i ekonomijom, ocjenjujući nepotrebnim poziv koji je SDA uputila Tužilaštvu BiH da procesuira organizatore proslave 9. januara - Dana Republike.



Cvijanovićeva je rekla da svaki put kad neko iz SDA progovori, bilo da je to njen lider Bakir Izetbegović ili neko drugi, pokazuje se da nisu spremni za bilo kakav suživot u BiH i da raznim nastojanjima pokušavaju da umanje značaj Republike Srpske, te da ukinu ono što je njen identitet, sadašnjost, prošlost, ali i budućnost.

"Ali naša poruka je uvijek poruka mira. Dan Republike je praznik koji se već tradicionalno obilježava i sve što je bilo potrebno u zakonodavnom smislu da se uradi - to je po sili zakona urađeno", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je napomenula da je Dan Republike praznik koji se nalazi u srcima svih građana Srpske i da se nastavlja obilježavati sve ono što je važno za Srpsku, ali i ono što pokazuje obilježje njenog postojanja, nastanka i formiranja.

Cvijanovićeva je rekla da je potrebno da se svi u BiH konačno počnu baviti onim svarima koje su važne.

"Treba da jedni drugima prestanemo diktirati dnevni red, nametati ciljeve i da konačno počnemo da živimo u višenacionalnoj zajednici, u okviru koje postoje dva entiteta koja su priznata Dejtonskim sporazumom", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da to automatski znači da postoje određena prava, ali i obaveze.

"Treba podsjetiti da na nivou BiH ne postoji zakon o praznicima. Da smo mogli da se dogovorimo oko takvih stvari i da smo imali racionalan pristup, on bi do sada već bio donesen, a pošto nije svi svetkuju onako kako to žele", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da joj ne smeta ništa što se svetkuje, praznuje i obilježava u okviru Federacije BiH.

"Ne znam zašto bi to njima toliko smetalo, osim ako se ne boje da smo previše vezani za ono što je identitet i Republika Srpska, ali to ne treba da bude smetnja nikome u BiH", rekla je Cvijanovićeva.