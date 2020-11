Cvijanović: BiH bi bila uspješna da je organizovana na bazi definisanoj Dejtonom

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je uvjerenje da bi BiH bila prilično uspješna zemlja da joj je dozvoljeno da od početka organizuje svoj unutrašnji politički i svaki drugi život na bazi onoga što je Dejtonski mirovni sporazum dao i definisao.



"Nažalost, to nije tako. Dolazilo je do strašnih devijacija, neke od njih su se dešavale zahvaljujući intervencijama visokih predstavnika, neke su se dešavale zbog neke naivnosti i vjere da, ukoliko nešto prihvatite, imaćete sistem koji će biti bolji, jeftiniji, efikasniji, racionalniji... Međutim, to se nikad nije desilo i danas se s pravom pitamo gdje se mi nalazimo i šta se to dešavalo sa samim sporazumom", istakla je Cvijanovićeva.

"Danas, kada pogledamo unazad i vidimo koliki je pritisak bio na samom ustavnom poretku, možemo da budemo zadovoljni činjenicom da je Republika Srpska tu, da je stabilna, mirna, funkcionalna, da ide naprijed i odolijeva izazovima političke, ekonomsko-finansijske i socijalne prirode. Isto tako, možemo da budemo nezadovoljni činjenicom ili sviješću o tome da bi bili još bolji i uspješniji upravo da nije bilo ovakvog prekrajanja našeg unutrašnjeg poretka", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da bi tada više šanse ima svi, i BiH u cjelini, a posebno Republika Srpska.

"Kada to kažem, mislim da su silne nadležnosti otete od Republike Srpske i prenesene na nivo BiH, najčešće intervencijom stranog faktora oličenog kroz visoke predstavnike. Tu postoji jedna posebno opasna teza i jedna lažna koja govori o tome kako bi navodno BiH postala uspješnija zemlja ako postane građanska", rekla je predsjednik Srpske.

Ona je naglasila da s pravom kaže da je to lažna teza i nešto na što ne treba trošiti ni političko ni biološko vrijeme, niti energiju, zato što saglasnosti o tako nečemu nema.

"Ali, nisu obeshrabreni oni koji to uporno pokušavaju nametnuti. Dvadeset i pet godina nakon svega, mi smo stabilni, mi smo Republika Srpska, iako su neke nadležnosti koje su bile veoma važne prenesene na nivo BiH, a objašnjenje je bilo da će BiH biti bolja, funkcionalnija, što se nije desilo", konstatovala je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, to je bilo često na unutrašnjem planu u okviru Federacije BiH, između bošnjačke i hrvatske komponente, i nastojalo se da se problem prebaci na teren BiH, umjesto da se rješava na nivou entiteta, a sve s ciljem ne bi li opet došli do nekog navodno boljeg rješenja, iako bi ono uvijek bilo, kao po pravilu na štetu Republike Srpske.

"Ali smo mi ojačali u tome i vrlo precizno iznosimo svoje stavove i branimo svoje pozicije i branićemo Ustav i ustavne nadležnosti", poručila je predsjednik Srpske u izjavi za RTRS.

Na pitanje da li su BiH potrebni visoki predstavnici, Cvijanovićeva je rekla da je davno, prije skoro 20 godina, napustila tu neku naivnost ili vjeru kako se BiH kreće dobrim putem, zahvaljujući tome što ima dobre usluge međunarodne zajednice.

Ona je naglasila da je već tada bila svjesna da to nije ta podrška koja se željela i koja bi bila ravnomjerno i izbalansirano raspoređena na svakoga u okviru BiH, upravo zato što je pravljena da bi stepenicu po stepenicu, korak po korak, išla nekim putem koji bi podrazumijevao razvlašćivanje Republike Srpske i jačanje, kako oni to vole da kažu, centralnih organa BiH.

"Kada vi pogledate šta je to BiH imala u svom originalnom smislu, na osnovu sporazuma kojem smo privrženi i šta to ima danas i kakav je bio taj razvojni put, onda ne treba baš puno politički promišljati da biste razumjeli kuda sve to vodi. A jasno je da vodi u tu lažnu sliku da ćemo stići do neke funkcionalnosti ako BiH izgubi svoja obilježja nacionalnog, unutrašnjeg, a to znači ono što pripada svakom od naroda i postane jedno građansko društvo", pojasnila je predsjednik Srpske.

Ona je ocijenila da jedino pravo oružje kojim se treba boriti jesu sva moguća politička sredstva da zaštitite sebe, svoj ustav, zato što se zna da funkcionisanje Republike zavisi upravo od očuvanja tih nadležnosti.

"Još jedna stvar je tu poprilično tužna činjenica, a to je da vi danas, 25 godina nakon rata, umjesto više unutrašnjeg razumijevanja, kohezije, partnerstva ili bar političkog suživota, imate sve suprotno od toga. Ima mnogo manje razumijevanja, nikakve kohezije, niste dobili bolji i racionalniji sistem, a dobili ste sistem koji je izvitoperen u odnosu na ono što nam je Dejton dao. Mi zagovaramo tezu da je izvorni Dejton bio daleko bolje rješenje od ovoga što jeste jedan falsifikat", ukazala je predsjednik Srpske.

Ona je rekla da zna da Republika Srpska mnoge nervira, te istakla da su mnogi očekivali da se kroz to razvlašćivanje, koje je trajalo u kontinuitetu, u Srpskoj izgubi vjera da može sama da funkcioniše i postoji.

"Iznenađujući faktor je taj što je ovdje rasla vjera u to, rasla je ljubav, opredjeljenost da se čuva Republika, da jača i bude bolje, da nikome ne smeta i ne želimo da nama bilo ko smeta. To je taj momenat na koji niko nije računao, jer su oni išli logikom da što više oduzimate ljudi će se pomiti s tim da to tako treba da bude. Ovdje, što se više oduzimalo više je rasla svijest da to ne treba tako da bude, da je to nepravedno, da nije u redu, nije zasnovano na međunarodnom pravu", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da postoji strašno uvjerenje i u srpskom i u hrvatskom korpusu da ovo što rade stranci rade samo u korist ili na liniji onoga što odgovora bošnjačkoj komponenti u okviru BiH i automatski imate otpor prema tome.

"Mislim da su oni nekad svjesni toga, a nekad i nisu. Ali, ne treba nam visoki predstavnik. Ako smo opredjeljeni da se krećemo putem evropskih integracija, onda tu definitivno nema mjesta za visokog predstavnika, ni za kakve strane arbitre, sudije, tumače, bilo koga drugog. Društvo mora da bude dovoljno zrelo da se samo nosi sa svojim problemima, da ide nekim putem rješavajući ono što su obaveze na tom putu, a ne da vam neko prijeti", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je upitala kakva je korist od visokog predstavnika koji dođe i kaže kakva je vaša teritorija i kako treba da primite izbjeglice jer niste gusto naseljeni, pa bi to moglo dobro da vam posluži, kao što je govorio aktuleni visoki predstavnik.

"Ili sve ovo što smo slušali nedavno u vezi sa izvještajem koji je podnesen Savjetu bezbjednosti UN. To ne priliči viskom predstavniku. S druge strane, mislim da su svi svjesni da je on više smetnja nego korist i treća važna stvar, iako je došlo do razdvajanja pozicija visokog predstavnika međunarodne zajednice od pozicije specijalnog predstavnika EU, taj visoki predstavnik je i dalje smetnja predstavniku EU da se pozicionira kao jedini relavantan jer ima iza sebe cijelu EU", naglasila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike Srpske istakla je da je to partnerstvo koje želi da vidi i politika koju zagovara Srpska.

"Vi ste nam partner, ovo nam nije nikakav partner, vi prijetite, sklanjali ste ljude, ostavljali ih bez dokumenata, bez hljeba da jedu, žigosali ste cijele porodice, mijenjali ste Ustav kako ste htjeli, a nije vam narod dao mandat da ga kroz ustavnu proceduru mijenjate.

Nametali ste nam zakone i slagali ste nas i rekli kad prihvatite ove zakone postaće vaše vlasništvo, pa ih mijenjate u parlementu, a imali ste dogovor sa bošnjačkim političarima da ih mi prihvatimo, a da nikada oni ne pristanu da ga promijene u parlamentu", navela je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da su to tolike laži i manipulacije, a onda još visoki predstavnik ode u NJujork i u institucijama UN, Savjetu bezbjednosti, govori da je Republika Srpska "remetilački faktor" zato što on neće da čuje šta kažu i Srbi i Hrvati u okviru oba entiteta, a priča kako BiH treba da funkcioniše kao država i Srba i Hrvata i Bošnjaka i ostalih.

Ona je ocijenila da je poraz međunarodne zajednice i EU koji ćute na to kada im dođe visoki predstavnik i kaže da raste svijest među ambasadorima u BiH da treba ponovo koristiti bonska ovlašćenja.

"Znate li vi koji je to poraz za BiH koju oni promovišu, za njih kao međunarodni faktor? Za mene je ispravno kretanje da tu postojimo mi i na unutrašnjem planu sa našim ustavnim nadležnostima i, s druge strane, EU oličena kroz one koji je predstavljaju i komunikacija koja treba da bude relaksirana i daleko više uspostavljena na realnim osnovama nego što jeste sada. Ja tada tek vjerujem u neki uspjeh", istakla je Cvijanovićeva.