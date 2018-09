Cvijanović: Bez razvijenih opština nema ni jake Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je danas u Bratuncu da razvoj lokalnih zajednica doprinosi ukupnom razvoju Srpske, zbog čega će Vlada nastaviti da ulaže u projekte, ali i poboljšanje životnog standarda.

Cvijanovićeva je naglasila da je Vlada Srpske pokazala ozbiljan odnos prema Bratuncu realizacijom niza infrastrukturnih saobraćajnih i vodoprivrednih projekata, ali i izgradnjom i rekonstrukcijom objekata iz oblasti zdravstva i obrazovanja.

"Ako opštine nisu razvijene ili se ne unapređuju onda ne možemo govoriti ni o jakoj Republici Srpskoj", rekla je Cvijanovićeva novinarima nakon posjete bratunačkom Domu zdravlja.

Ona je navela da je u ovoj opštini kandidovano, ali i odobreno nekoliko ozbiljnih projekata, te da je potrebno uraditi još mnogo toga da bi se moglo reći da i Bratunac, kao neke ostale opštine, definitivno ide putem razvoja.

Premijer Srpske je ocijenila da je veoma značajna veza sa Srbijom posredstvom izgradnje mosta "Bratoljub" i da već ima zainteresovanih investitora koji sada na drugačiji način posmatraju Bratunac i to područje.

Cvijanovićeva je istakla da vjeruje u perspektivu ovog kraja, te zahvalila lokalnoj vlasti za saradnju sa Vladom i kandidovanje projekata, jer se bez takve interakcije ne može očekivati da bilo koja opština ide krupnim koracima naprijed.

Ona je poručila da će Vlada nastaviti sa ulaganjima, ali i ukupnim poboljšanjem standarda građana, te podsjetila na povećanje penzija, plata, ali i ostvarivanju rekordnog broja zaposlenih prošle godine.

"Ove godine je nastavljen taj trend i sve to moramo dalje unaprijediti uvođenjem novih i podizanjem postojećih socijalnih prava. To su stvari koje uz izgradnju važnih objekata utiču na to da i Republika Srpska bude stabilnija", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je danas sa načelnikom opštine Bratunac Nedeljkom Mlađenovićem otvorila novoizgrađeni Dom zdravlja i infrastrukturu oko ovog objekta u šta je Vlada Republike Srpske uložila 2,2 miliona KM, a opština 200.000 KM.

Mlađenović je Cvijanovićevoj uručio najveće opštinsko priznanje - Plaketu opštine Bratunac, povodom Dana opštine.

Plaketa će biti uručena i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.