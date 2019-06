Ćulum: Za MUP Srpske koordinacija nikada nije bila uputna

Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer i američki ambasador u BiH Erik Nelson izričito su protiv formiranja rezervnog sastava policije Republike Srpske, rekao je direktor Policije Srpske Darko Ćulum.

On je izjavio novinarima da su Palmer i Nelson ovo jasno poručili na današnjem sastanku sa predstavnicima bezbjednosnih agencija u BiH.

Ćulum je istakao da je na sastanku izrazio žaljenje "što je na takav način shvaćena inicijativa da bude formiran rezervni sastav policije Republike Srpske".

"To je inicijativa i pretpostavka da se u zakonu stvori mogućnost o formiranju rezervnog sastava policije Srpske koji bi činilo 20 odsto od aktivnog sastava policije. Pojasnio sam im da to ne bi značilo da odmah bude primljeno 1.000 pripadnika rezervnog sastava policije nego da je to proces koji bi trajao godinama i da je to za nas jeftinija varijanta jer bi bili primani mladići od 18 do 25 godina koji bi prošli potpunu selekciju kao da se primaju u Policijsku akademiju", pojasnio je Ćulum.

On je naveo da je Palmeru u Nelsonu rekao da je formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske sada u nadležnosti Narodne skupštine Srpske.

Ćulum, koji je sastanku prisustvovao umjesto ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača, saopštio je da je američke diplomate upoznao i sa stavovima Srpske o migrantskoj krizi i ilegalnim migracijama, odnosno šta Vlada Republike Srpske i Koordinaciono tijelo za praćenje kretanja migranata preko teritorije Srpske preduzimaju kada je riječ o tome.

"Upoznao sam ih da je Vlada Republike Srpske do sada dala 1,5 miliona maraka za opremanje policije, za gorivo, dnevnice policijskih službenika... Obavijestio sam ih da Vlada Srpske intenzivno prati migrantsku krizu i da ima dobru saradnju sa svim policijskim agencijama na nivou BiH kad je riječ o razmjeni informacija o migrantima i migrantskoj krizi", naglasio je Ćulum.

On je Palmera i Nelsona informisao da je MUP Republike Srpske prvi prepoznao i upozoravao na opasnost od migrantske krize.

"MUP Srpske ima sporazum sa Graničnom policijom prema kojem, za sada, odvaja 85 policijskih službenika za ispomoć Graničnoj policiji u poslovima iz njihove nadležnosti i da je spreman da taj broj poveća za još 100-200 policijskih službenika, ukoliko je to potrebno. To neće biti problem od strane MUP-a Srpske", napomenuo je Ćulum.

On ih je upoznao i da postoji Protokol iz 2016. godine kada je riječ o migrantskoj krizi kojim su se policijske agencije na nivou BiH obavezale na međusobnu saradnju i koordinaciju u razmjeni informacija o migrantskoj krizi.

"O tom sporazumu malo se priča i niko ga do sada nije spominjao, a on je potpisan između entitetskih MUP-ova i policijskih agencija na nivou BiH", ukazao je Ćulum.

On je istakao da Palmer i Nelson nisu insistrirali na inicijativi da u rješavanju migrantske krize budu angažovane Oružane snage BiH na granicama.

"Njima je poznata odluka Predsjedništva BiH o tome. Bila je inicijativa za razmjenu podataka i informacija o migrantima i za određenu koordinaciju što mi svakako i činimo", rekao je Ćulum.