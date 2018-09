Čubrilović za ATV: Vučićeve tvrdnje se poklapaju sa našim saznanjima

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da tvrdnje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ima frapantne dokaze o umiješanosti zapadnih sila u izborni proces u Srpskoj dolaze od čovjeka koji, kako kaže, sigurno ima najbolje informacije na prostoru bivše Jugoslavije.

"Prije svega, treba imati u vidu činjenicu da je to rekao čovjek koji sigurno ima najbolje informacije na prostoru bivše Jugoslavije i njegove trdnje i konstatacije treba prihvatiti tako. Znači, to govori neko ko sigurno mnogo zna o tome. Ali, treba gledati i kontekst toga da su mnogi zainteresovani za ove prostore i ove procese koji se vode u BiH. O tome ima i mnogo drugih svjedočenja. Dakle, stiče se utisak da se radi organizovano, da se radi po diktatu, a ima mnogo saznanja i siguran sam da ono što predsjednik najavljuje, to dolazi od čovjeka koji je, kako sam već rekao, veoma dobro informisan. Naravno da se te informacije poklapaju i sa saznanjima koja imaju institucije RS", rekao je Čubrilović za Centralne vijesti ATV-a.

Predsjednik Narodne skupštine RS će se sutra i sastati sa predsjednikom Srbije u Beogradu. Naime, delegacija Narodne skupštine RS sutra ide u uzvratnu posjetu Skupštini Srbije i tom prilikom biće potpisani i novi sporazumi o zajedničkom radu i saradnji.

"To je uzvratna posjeta koju smo dogovorili kad je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković bila u Banjaluci. Potpisaćemo sporazum koji će definisati odnose unutar komisija koje će raditi, a jedna od najvažnijih tih komisija je komisija za ispitivanje uticaja osiromašenog uranijuma kao posljedica NATO bombardovanja, kako našeg prostora, tako i prostora Srbije, a biće i potpisivanje drugih akata koji se odnose na tu saradnju", rekao je Čubrilović za ATV.