Čubrilović: Udari na Srpsku ne prestaju, ali ih Narodna skupština sve uspješno amortizuje

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je parlament tokom 28 godina rada svojim odlukama amortizovao udare prema Srpskoj i srpskom narodu u BiH, te naveo da atak na Republiku ne prestaje, kao i da je ovo prostor projektovan tako da uvijek ima novih izazova.

Čubrilović je naglasio da je Narodna skupština Republike Srpske amortizovala udare poput ukidanja himne i grba Republike, te pokušaja ukidanja naziva Republika Srpska i 9. januara kao Dana Republike.

"Srpska je u svakom tom momentu bila na visini zadatka. Naši poslanici su i na sudovima odgovarali za svoj stav u parlamentu. Nisu se libili da donesu odluke za koje su bili svjesni da mogu i sudski odgovarati", rekao je Čubrilović večeras za RTRS povodom 28 godina od proglašenja Skupštine srpskog naroda u BiH, koja je preteča današnje Narodne skupštine Srpske.

On smatra da su rad Narodne skupštine najviše obilježile početne godine nakon osnivanja, kada je donesen Ustav i zakonska rješenja koja su definisala budućnost Republike Srpske.

"Tada je udaren dobar temelj i dobar ustavni osnov, te je to funkcionisanje nastavljeno sve do Dejtona, a nakon njega smo dobili međunarodnu verifikaciju. Ljudi koji su projektovali i razmišljali u to vrijeme o osnivanju Narodne skupštine i o načinu na koji treba da djeluje zakonodavna vlast donijeli su pravu odluku", ocijenio je Čubrilović.

On je naglasio da o specifičnosti uslova u kojima sada radi Narodna skupština Republike Srpske govori činjenica da je nakon posljednjih izbora u BiH jedino ona potpuno zaokružila djelovanje.

"Narodna skupština Republike Srpske radi nesmetano, prema Ustavu i zakonu", rekao je Čubrilović.

On je naveo da je rad poslanika veoma odgovoran i ima širok dijapazon, kao i da se aktuelni saziv još nije prilagodio i upoznao o pravima i obavezama, ali poslanici odgovorno pristupaju obavezama, pogotovo kada je riječ o donošenju pojedinih zakonskih rješenja i odluka.

Čubrilović je istakao da će biti usavršavan rad najviše zakonodavne institucije, te da eventualne izmjene Poslovnika o radu neće biti nauštrb demokratskih procesa i javnosti rada.

"Zatražili smo od šefova klubova poslanika u Narodnoj skupštini da predlože izmjene Poslovnika o radu. Da li će biti izmijenjen zavisi od poslanika, odnosno da li to žele i u kojoj formi. U Poslovniku, zaista, ima nepreciznih stvari koje mogu biti dodatno definisane", rekao je Čubrilović.

On je istakao da su proučene prakse mnogih skupština. "Naša skupština se ne razlikuje mnogo od najviših zakonodavnih institucija u regionu, ali je potrebno unapređivati njene efikasnosti", dodao je Čubrilović.

Čubrilović kaže da su rasprave koje nemaju veze sa tačkom dnevnog reda, verbalni sukobi, pa i uvrede sastavni dio parlamentarnog života, ali da to treba više pripisivati pojedincu, nego kao obilježje parlamenta.

"Parlament izvršava sve obaveze prema zakonu, Poslovniku o radu i rukovodstvo Narodne skupštine se trudi ostati na tom nivou. Poslanici sa sobom nose i različite navike i kućno vaspitanje. To treba više pripisivati pojedincu, nego posmatrati kao obilježje parlamenta", naglasio je Čubrilović.

Govoreći o činjenici da je u prva tri kvartala Narodna skupština Republike Srpske usvojila 45 zakonodavnih akata i 31 tematsku cjelinu, te da je posljednja sjednica imala više od 40 tačaka, Čubrilović je naveo da je važna priprema i da tačke prođu odbore koji su zainteresovani da razmatraju pojedine tačke, zauzmu određene stavove, jer tu stručnost dolazi do izražaja više nego u samom parlamentu.

Govoreći o radu Vlade Republike Srpske, Čubrilović je ocijenio da je zadovoljan dinamikom rada.

"Zahvaljujući radu Vlade, Narodna skupština obaveze izvršava planiranom dinamikom. Kada je riječ o ekonomskoj situaciji, možemo da budemo zadovoljni jer Vlada izvršava sve budžetske obaveze, te servisira dugove prema kreditorima. Međutim, nedostaje više infrastrukturnih investicija, što je preduslov za bolji privredni razvoj, a znam da će ovo biti promijenjeno u narednih nekoliko mjeseci", kaže Čubrilović.