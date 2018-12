Čubrilović: Treba vjerovati institucijama Srpske

Predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljeko Čubrilović rekao je povodom dešavanja na Trgu Krajine u Banjaluci da treba vjerovati u institucije Republike Srpske i ocijenio da je previše zloupotreba nečije tragedije.

Čubrilović je izrazio uvjerenje da oni koji vode i oni koji odlučuju o angažovanju pojednih institucija poput Ministarstava unutrašnjih poslova, znaju šta rade i znaju šta hoće.

On smatra da je previše zloupotrebe nečije tragedije.

"Svako saosjeća sa porodicom koja ima gubitak, pogotovo na način kako je došlo do toga i svako želi da se dođe što prije do stvarnih činjenica, ali mnogo tamo imate događanja koja su simptomatična i nisu vezana za sam događaj", izjavio je Čubrilović novinarima na Sokocu.

On je naveo da je javnost vidjela da sada više nije u prvom planu izgubljeni mladi život, nego su u prvom planu neki drugi ljudi, "pa čak i neki političari kojima sigurno nije mjesto na nekim pozicijama".

Čubrilović je istakao da institucije, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, tužilaštvo i sudovi treba da rade svoj posao i daju odgovor svim zainteresovanim građanima, na sva dosadašnja pitanja koja stoje kao dilema.

"Treba vjerovati u institucije Republike Srpske, one jedino mogu da to riješe, to ulica sigurno neće riješiti, ona ne može ništa dobro donijeti", ocijenio je Čubrilović, koji je i predsjednik DEMOS-a.

Direktor Policije Republike Srpske Darko Ćulum izjavio je da su tokom jučerašnjih dešavanja u vezi sa slučajem "Dragičević" u Banjaluci lakše povrijeđena dva policajca, a da je nekoliko lica procesuirano i privedeno u banjalučku Policijsku upravu.